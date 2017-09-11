Создано агентство для продвижения молодых российских музыкантов за пределами страны

Денис Бояринов: «Я стал участником RUSH, потому что мечтаю однажды поговорить со встреченным в баре иностранцем не о Путине, а об известных за рубежом российских музыкантах». © Георгий Безбородов / Time4brand

В московском клубе Powerhouse состоялась пресс-конференция по случаю запуска инициативы RUSH – независимого некоммерческого экспортного агентства, занимающегося международным продвижением российских музыкантов.

Цель инициативы RUSH (Russian Music Export Agency) — продвижение многообещающих молодых российских музыкантов за пределами страны. RUSH берет на себя функции музыкального экспортного офиса с продюсерским консалтингом, объединив отечественных и иностранных музыкальных экспертов для продвижения российских музыкальных талантов и интегрирования их в мировое сообщество.

RUSH— некоммерческая негосударственная организация, которая будет финансировать свою деятельность через краудфандинг и работу со спонсорами, меценатами и культурными фондами.

На основе внутреннего голосования эксперты RUSH будут ежегодно формировать пул наиболее перспективных для экспорта российских музыкантов, представляющих разные жанры и направления. Для продвижения этого пула агентство RUSH будет вести работу на ключевых международных шоукейс-фестивалях, таких как The Great Escape (Великобритания), Reeperbahn Festival (Германия), Eurosonic Nooderslag (Нидерланды), организовывать шоукейсы российской музыки за рубежом, лоббировать российские таланты профессионалам международной индустрии и вести направленные на зарубежные рынки промокампании артистов.

Эксперты RUSH:

музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий ;

; лидер группы «Мумий Тролль», идеолог владивостокского шоукейс-фестиваля V-Rox Илья Лагутенко ;

; композитор, писатель, лидер группы «Мегаполис», глава рекорд-лейбла «Снегири Музыка» Олег Нестеров .

. музыкальный продюсер и промоутер, генеральный директор компании GreenWave Music, продюсер WOMAD Russia, «Сотворение мира» и других фестивалей Александр Чепарухин ;

; исландский музыкант и певец, участник Gus Gus и Hjaltalín Хогни Эгилссон ;

; музыкальный журналист, редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU, куратор инди-проекта «Темные Лошадки» Денис Бояринов ;

; Григорий Гольденцвайг — в прошлом музыкальный журналист и арт-директор культового клуба «Икра», сейчас — создатель агентства Goldenzwaig Creative Solutions, занимающегося культурными проектами в России и Скандинавии.

— в прошлом музыкальный журналист и арт-директор культового клуба «Икра», сейчас — создатель агентства Goldenzwaig Creative Solutions, занимающегося культурными проектами в России и Скандинавии. программный директор московских live-площадок «Солянка», «Эма» и «Кругозор» Татьяна Макарова ;

; Вероника Белоусова — инициатор и сооснователь фестиваля SOUND UP, live-платформы для продвижения новых и немейнстримовых музыкальных талантов.

— инициатор и сооснователь фестиваля SOUND UP, live-платформы для продвижения новых и немейнстримовых музыкальных талантов. Игорь Лагутенко — музыкальный менеджер, один из организаторов владивостокского шоукейс-фестиваля V-Rox;

— музыкальный менеджер, один из организаторов владивостокского шоукейс-фестиваля V-Rox; менеджер композитора Алексея Айги, координатор московских кинофестивалей Beat Film Festival, 2morrow festival Екатерина Пирогова.

В экспортный пул артистов 2017 года вошли гаражные рокеры из Сибири The Jack Wood, неоклассический композитор и пианист Кирилл Рихтер, московская данс-панк-группа WET RED, авант-рокеры «ГШ» (Glintshake), электронный авант-поп-проект Kate NV и базирующееся в Берлине российское квир-электро-панк-кабаре Sado Opera.

21 сентября состоится первый шоукейс русской музыки на фестивале Reeperbahn в Гамбурге, который является отправной точкой для многих европейский музыкальных талантов и каждый год принимает больше 37 000 слушателей со всего мира и 4400 музыкальных профессионалов — европейских промоутеров, букеров и программных директоров ключевых фестивалей, концертных площадок и клубов, A&R-агентов рекорд-лейблов, представителей букинг-компаний и музыкальных журналистов, находящихся в поиске будущих звезд.

Также в сентябре начинается фандинговая кампания RUSH среди меценатов, фондов, финансирующих культурные инициативы, и международных брендов, созданных в России. Завершит фандинговую кампанию московский шоукейс с участием артистов пула, который состоится в ноябре.



