Создано агентство для продвижения молодых российских музыкантов за пределами страны

Создано агентство для продвижения молодых российских музыкантов за пределами страныДенис Бояринов: «Я стал участником RUSH, потому что мечтаю однажды поговорить со встреченным в баре иностранцем не о Путине, а об известных за рубежом российских музыкантах».© Георгий Безбородов / Time4brand
В московском клубе Powerhouse состоялась пресс-конференция по случаю запуска инициативы RUSH – независимого некоммерческого экспортного агентства, занимающегося международным продвижением российских музыкантов.
Цель инициативы RUSH (Russian Music Export Agency) — продвижение многообещающих молодых российских музыкантов за пределами страны. RUSH берет на себя функции музыкального экспортного офиса с продюсерским консалтингом, объединив отечественных и иностранных музыкальных экспертов для продвижения российских музыкальных талантов и интегрирования их в мировое сообщество.
RUSH— некоммерческая негосударственная организация, которая будет финансировать свою деятельность через краудфандинг и работу со спонсорами, меценатами и культурными фондами.
На основе внутреннего голосования эксперты RUSH будут ежегодно формировать пул наиболее перспективных для экспорта российских музыкантов, представляющих разные жанры и направления. Для продвижения этого пула агентство RUSH будет вести работу на ключевых международных шоукейс-фестивалях, таких как The Great Escape (Великобритания), Reeperbahn Festival (Германия), Eurosonic Nooderslag (Нидерланды), организовывать шоукейсы российской музыки за рубежом, лоббировать российские таланты профессионалам международной индустрии и вести направленные на зарубежные рынки промокампании артистов.
Эксперты RUSH:
- музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий;
- лидер группы «Мумий Тролль», идеолог владивостокского шоукейс-фестиваля V-Rox Илья Лагутенко;
- композитор, писатель, лидер группы «Мегаполис», глава рекорд-лейбла «Снегири Музыка» Олег Нестеров.
- музыкальный продюсер и промоутер, генеральный директор компании GreenWave Music, продюсер WOMAD Russia, «Сотворение мира» и других фестивалей Александр Чепарухин;
- исландский музыкант и певец, участник Gus Gus и Hjaltalín Хогни Эгилссон;
- музыкальный журналист, редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU, куратор инди-проекта «Темные Лошадки» Денис Бояринов;
- Григорий Гольденцвайг — в прошлом музыкальный журналист и арт-директор культового клуба «Икра», сейчас — создатель агентства Goldenzwaig Creative Solutions, занимающегося культурными проектами в России и Скандинавии.
- программный директор московских live-площадок «Солянка», «Эма» и «Кругозор» Татьяна Макарова;
- Вероника Белоусова — инициатор и сооснователь фестиваля SOUND UP, live-платформы для продвижения новых и немейнстримовых музыкальных талантов.
- Игорь Лагутенко — музыкальный менеджер, один из организаторов владивостокского шоукейс-фестиваля V-Rox;
- менеджер композитора Алексея Айги, координатор московских кинофестивалей Beat Film Festival, 2morrow festival Екатерина Пирогова.
В экспортный пул артистов 2017 года вошли гаражные рокеры из Сибири The Jack Wood, неоклассический композитор и пианист Кирилл Рихтер, московская данс-панк-группа WET RED, авант-рокеры «ГШ» (Glintshake), электронный авант-поп-проект Kate NV и базирующееся в Берлине российское квир-электро-панк-кабаре Sado Opera.
21 сентября состоится первый шоукейс русской музыки на фестивале Reeperbahn в Гамбурге, который является отправной точкой для многих европейский музыкальных талантов и каждый год принимает больше 37 000 слушателей со всего мира и 4400 музыкальных профессионалов — европейских промоутеров, букеров и программных директоров ключевых фестивалей, концертных площадок и клубов, A&R-агентов рекорд-лейблов, представителей букинг-компаний и музыкальных журналистов, находящихся в поиске будущих звезд.
Также в сентябре начинается фандинговая кампания RUSH среди меценатов, фондов, финансирующих культурные инициативы, и международных брендов, созданных в России. Завершит фандинговую кампанию московский шоукейс с участием артистов пула, который состоится в ноябре.
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