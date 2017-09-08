В Москве покажут 10-часовой спектакль по «Кодексу Серафини»

Изображение из 4-й главы «Кодекса Серафини» © culturacolectiva.com

Главной премьерой фестиваля «Яркие люди», который пройдет 9-10 сентября в Парке Горького и Парке искусств «Музеон» в Москве, станет 10-часовой спектакль «Цветные сны», основанный на книге «Кодекс Серафини» итальянского архитектора и промышленного дизайнера Луиджи Серафини.

«Цветные сны» станут первой сценической версией визуальной энциклопедии неизвестного мира, описанного автором на неизвестном языке с непонятным алфавитом на 360 страницах. На создание книги, выпущенной в конце 1970-х годов, Луиджи Серафини натолкнула Рукопись Войнича, рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Тлён, Укбар, Орбис Терциус», творчество Иеронима Босха и Маурица Корнелиса Эшера.

В спектакле, который агентство «Яркие люди» готовит совместно с режиссером Андреем Смирновым и хореографом Виталием Боровиком, будут заняты 60 артистов.

Образы неизвестного мира, запечатленные в «Кодексе Серафини», воссоздадут в виде сложных декораций и фантастических костюмов по эскизам художника и дизайнера одежды Венеры Казаровой.

Территория Фонтанной площади Парка Горького будет поделена на четыре арт-пространства: «Сновидения», «Удивительный сад», «Город сладостей» и «Подводные тайны», каждое из которых, по словам арт-директора фестиваля «Яркие люди» Марии Гальпериной, будет погружать в мир фантазий и удивительных образов.

9 и 10 сентября «Цветные сны» будут показывать на Фонтанной площади Парка Горького дважды в день — в 13:30 и 18:50.

В фестивале «Яркие люди» в этом году также примут участие французская театральная компания Remue Ménage и ведущие российские театры, работающие с уличным пространством.

На Центральной аллее Парка Горького расположится зона арт-мастерских, которую готовят творческие команды музеев, центров культуры, художественных студий, библиотек и креативных сообществ Москвы, а Парк искусств «Музеон» превратится в интерактивную fashion-лабораторию.

Вход на все площадки фестиваля свободный.

Фестиваль организован при поддержке Департамента культуры города Москвы в рамках празднования Дня города



