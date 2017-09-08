В Москве покажут 10-часовой спектакль по «Кодексу Серафини»Изображение из 4-й главы «Кодекса Серафини»© culturacolectiva.com
Главной премьерой фестиваля «Яркие люди», который пройдет 9-10 сентября в Парке Горького и Парке искусств «Музеон» в Москве, станет 10-часовой спектакль «Цветные сны», основанный на книге «Кодекс Серафини» итальянского архитектора и промышленного дизайнера Луиджи Серафини.
«Цветные сны» станут первой сценической версией визуальной энциклопедии неизвестного мира, описанного автором на неизвестном языке с непонятным алфавитом на 360 страницах. На создание книги, выпущенной в конце 1970-х годов, Луиджи Серафини натолкнула Рукопись Войнича, рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Тлён, Укбар, Орбис Терциус», творчество Иеронима Босха и Маурица Корнелиса Эшера.
В спектакле, который агентство «Яркие люди» готовит совместно с режиссером Андреем Смирновым и хореографом Виталием Боровиком, будут заняты 60 артистов.
Образы неизвестного мира, запечатленные в «Кодексе Серафини», воссоздадут в виде сложных декораций и фантастических костюмов по эскизам художника и дизайнера одежды Венеры Казаровой.
Территория Фонтанной площади Парка Горького будет поделена на четыре арт-пространства: «Сновидения», «Удивительный сад», «Город сладостей» и «Подводные тайны», каждое из которых, по словам арт-директора фестиваля «Яркие люди» Марии Гальпериной, будет погружать в мир фантазий и удивительных образов.
9 и 10 сентября «Цветные сны» будут показывать на Фонтанной площади Парка Горького дважды в день — в 13:30 и 18:50.
В фестивале «Яркие люди» в этом году также примут участие французская театральная компания Remue Ménage и ведущие российские театры, работающие с уличным пространством.
На Центральной аллее Парка Горького расположится зона арт-мастерских, которую готовят творческие команды музеев, центров культуры, художественных студий, библиотек и креативных сообществ Москвы, а Парк искусств «Музеон» превратится в интерактивную fashion-лабораторию.
Вход на все площадки фестиваля свободный.
Фестиваль организован при поддержке Департамента культуры города Москвы в рамках празднования Дня города
новости
Вчера
18:11В ХХС пройдет концерт памяти жертв авиакатастрофы под Сочи
16:20«Мемориал» проведет круглый стол «Самиздат и историческая наука»
15:51Раскрыты подробности сюжета нового романа Пелевина
15:33«Некрасовка» начинает проект «Здесь-арт»
12:40В Москве представят книгу о преступлениях на почве ненависти к ЛГБТ в России
11:23В Москве покажут 10-часовой спектакль по «Кодексу Серафини»
10:45Минкульт отозвал иск на 160 млн к бывшему замминистра Пирумову
7 сентября 2017
18:20Объявлен лонг-лист «Русского Букера»
17:38Вадим Захаров покажет в Лондоне перформанс по Стивену ФраюВсе новости