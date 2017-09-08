Минкульт отозвал иск на 160 млн к бывшему замминистра Пирумову

Григорий Пирумов во время визита в Псковскую область. 13 сентября 2013 года © Портал государственных органов Псковской области

Министерство культуры РФ отозвало иск на 160 миллионов рублей к бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову и другим фигурантам уголовного дела о хищении государственных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Пирумова Александра Сергеева.

«Иск Минкульта на 160 млн рублей отозван, естественно, отозван, потому что ущерб погашен в полном объеме», — сказал адвокат.

Пирумов был арестован в марте 2016 года, вскоре ему было предъявлено обвинение в организации группы с целью хищения средств, которое осуществлялось путем завышения стоимости реставрационных работ. В декабре премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился освободить его от должности статс-секретаря – заместителя министра культуры.

По версии следствия, более 100 млн рублей были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.

Помимо Пирумова по «делу реставраторов» проходят глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо, управляющий АО «БалтСтрой» Александр Коченов, глава ФГКУ /Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев, руководитель проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтрой» Владимир Сванбек, директор Музея имени Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.

Ранее сообщалось, что все обвиняемые просят рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Особый порядок предполагает полное признание вины обвиняемых без исследования доказательств по делу, а также является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить максимальное наказание.



