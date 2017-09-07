На Новой сцене Александринского театра состоится вечер музыки Мортона Фелдмана© Rothko Chapel / Facebook
1 октября проект «Эшколот» и Новая сцена Александринского театра представят образовательную программу и концерт, посвященные американскому композитору Мортону Фелдману и его сочинению «Rothko Chapel».
«Композитор-экспериментатор Мортон Фелдман (1926–1987) и художник-абстракционист Марк Ротко (1903–1970) были не просто друзьями. В их творчестве музыка и живопись взаимодействуют на глубинном концептуальном и эмоциональном уровне. Кульминацией их дружбы стало сочинение для голоса, хора и струнного оркестра "Rothko Chapel". Эта музыка, которую некоторые критики назвали "сакральным минимализмом", предназначалась для Часовни Ротко — особого медитативного пространства с 14 живописными панелями, созданного Марком Ротко в Хьюстоне незадолго до своей смерти. Сочинение Фелдмана, впервые прозвучавшее в Часовне Ротко в 1972 году, стало уникальным hommage великого композитора великому художнику», — говорится в сообщении на сайте проекта «Эшколот».
Образовательная программа — лекция музыковеда Ольги Манулкиной и показ фильма «Jackson Pollock 51» режиссера Ханса Намута с оригинальным саундтреком Мортона Фелдмана — начнется в 19:00. Вход бесплатный, по регистрации.
В 20:00 в Черном зале Новой сцены Александринского театра Московский ансамбль современной музыки под управлением Ивана Бушуева в сопровождении видеоарта Олега Михайлова исполнит композицию Мортона Фелдмана «Rothko Chapel».
Вход по билетам (300 рублей).
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Вечер проводится при поддержке Genesis Philanthropy Group и фонда Ави Хай
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