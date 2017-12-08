Объявлен лонг-лист Премии Драгомощенко© Премия Аркадия Драгомощенко
Сегодня, 7 сентября, поэтическая Премия Аркадия Драгомощенко для молодых авторов, пишущих на русском языке, объявила лонг-лист 2017 года.
В лонг-лист, сформированный обновленной коллегией из 20 номинаторов — поэтов, критиков, кураторов, редакторов литературных журналов и книжных серий, финалистов прошлого сезона премии — вошли молодые авторы из Екатеринбурга, Львова, Москвы, Киева, Красноярска, Риги, Петербурга, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Калуги.
Сопроводительные письма номинаторов и фрагменты из номинируемых подборок в ближайшее время будут опубликованы на сайте премии.
Лонг-лист Премии Драгомощенко 2017 года (номинатор — автор):
- Павел Арсеньев — Дора Вей (Санкт-Петербург)
- Станислав Бельский — Янис Синайко (Львов)
- Оксана Васякина — Оксана Кита (Москва)
- Мария Вильковиская — Фридрих Чернышев (Киев)
- Анна Глазова — Саша Мороз (Москва)
- Алла Горбунова — Илья Данишевский (Москва)
- Данила Давыдов — Лиза Смирнова (Калуга-Москва)
- Кирилл Корчагин — Ян Выговский(Москва)
- Дмитрий Кузьмин — Ростислав Амелин (Москва)
- Денис Ларионов — Дмитрий Герчиков (Москва)
- Никита Левитский — Василий Алдаев (Красноярск)
- Виталий Лехциер — Мария Малиновская (Москва)
- Эдуард Лукоянов — Ксения Чарыева (Москва)
- Евгений Прощин — Антон Тальский (Петербург - Нижний Новгород)
- Евгения Риц — Егана Джаббарова (Екатеринбург)
- Иван Соколов — Александр Смирнов (Екатеринбург)
- Сергей Тимофеев — Василий Карасёв (Рига)
- Александра Цибуля — Ярослава Захарова (Петербург)
- Андрей Черкасов — Кузьма Коблов (Москва)
- Лида Юсупова — Эдуард Шамсутдинов (Магнитогорск-Москва)
Шорт-лист будет объявлен 14 ноября. Финальная церемония вручения премии и сопутствующие мероприятия пройдут 16–17 декабря на Новой сцене Александринского театра.
Жюри 2017 года: Олег Аронсон, Евгения Суслова, Андрей Левкин, Елена Костылева, Александр Скидан (председатель жюри) и Екатерина Захаркив.
Специальным гостем премии в этом году станет немецкий поэт Михаэль Донхаузер. Осенью его книга в переводах Анны Глазовой выйдет в издательстве «Порядок слов» (серия «Новые стихи») и будет представлена в рамках премиальных событий.
Премия Аркадия Драгомощенко была учреждена в 2014 году на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов». На премию могут быть номинированы авторы, чей возраст не превышает 27 лет. Премия призвана выявлять актуальные поэтические практики, которые остро откликаются на вызов времени и способствуют новому пониманию «поэтического». Работа премии, в свою очередь, должна способствовать адекватной оценке новых направлений и возможностей письма, развитию дискуссии вокруг авторов молодого поколения.
Размер главной премии — 70 тысяч рублей. Также обладатель главной премии получает возможность издания книги в поэтической серии «Новые стихи» издательства «Порядок слов». Финалисты получают две поощрительных премии по 20 тысяч рублей.
Лауреатами премии в предыдущих сезонах становились Никита Сафонов, Александра Цибуля, Екатерина Захаркив и Эдуард Лукоянов.
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