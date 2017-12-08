Объявлен лонг-лист Премии Драгомощенко

Сегодня, 7 сентября, поэтическая Премия Аркадия Драгомощенко для молодых авторов, пишущих на русском языке, объявила лонг-лист 2017 года.

В лонг-лист, сформированный обновленной коллегией из 20 номинаторов — поэтов, критиков, кураторов, редакторов литературных журналов и книжных серий, финалистов прошлого сезона премии — вошли молодые авторы из Екатеринбурга, Львова, Москвы, Киева, Красноярска, Риги, Петербурга, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Калуги.

Сопроводительные письма номинаторов и фрагменты из номинируемых подборок в ближайшее время будут опубликованы на сайте премии.

Лонг-лист Премии Драгомощенко 2017 года (номинатор — автор):

Павел Арсеньев — Дора Вей (Санкт-Петербург)

Станислав Бельский — Янис Синайко (Львов)

Оксана Васякина — Оксана Кита (Москва)

Мария Вильковиская — Фридрих Чернышев (Киев)

Анна Глазова — Саша Мороз (Москва)

Алла Горбунова — Илья Данишевский (Москва)

Данила Давыдов — Лиза Смирнова (Калуга-Москва)

Кирилл Корчагин — Ян Выговский(Москва)

Дмитрий Кузьмин — Ростислав Амелин (Москва)

Денис Ларионов — Дмитрий Герчиков (Москва)

Никита Левитский — Василий Алдаев (Красноярск)

Виталий Лехциер — Мария Малиновская (Москва)

Эдуард Лукоянов — Ксения Чарыева (Москва)

Евгений Прощин — Антон Тальский (Петербург - Нижний Новгород)

Евгения Риц — Егана Джаббарова (Екатеринбург)

Иван Соколов — Александр Смирнов (Екатеринбург)

Сергей Тимофеев — Василий Карасёв (Рига)

Александра Цибуля — Ярослава Захарова (Петербург)

Андрей Черкасов — Кузьма Коблов (Москва)

Лида Юсупова — Эдуард Шамсутдинов (Магнитогорск-Москва)

Шорт-лист будет объявлен 14 ноября. Финальная церемония вручения премии и сопутствующие мероприятия пройдут 16–17 декабря на Новой сцене Александринского театра.

Жюри 2017 года: Олег Аронсон, Евгения Суслова, Андрей Левкин, Елена Костылева, Александр Скидан (председатель жюри) и Екатерина Захаркив.

Специальным гостем премии в этом году станет немецкий поэт Михаэль Донхаузер. Осенью его книга в переводах Анны Глазовой выйдет в издательстве «Порядок слов» (серия «Новые стихи») и будет представлена в рамках премиальных событий.

Премия Аркадия Драгомощенко была учреждена в 2014 году на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов». На премию могут быть номинированы авторы, чей возраст не превышает 27 лет. Премия призвана выявлять актуальные поэтические практики, которые остро откликаются на вызов времени и способствуют новому пониманию «поэтического». Работа премии, в свою очередь, должна способствовать адекватной оценке новых направлений и возможностей письма, развитию дискуссии вокруг авторов молодого поколения.

Размер главной премии — 70 тысяч рублей. Также обладатель главной премии получает возможность издания книги в поэтической серии «Новые стихи» издательства «Порядок слов». Финалисты получают две поощрительных премии по 20 тысяч рублей.

Лауреатами премии в предыдущих сезонах становились Никита Сафонов, Александра Цибуля, Екатерина Захаркив и Эдуард Лукоянов.



