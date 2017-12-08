В Москве прозвучат все кантаты Баха

Элиас Готлоб Хаусман. Портрет Иоганна Себастьяна Баха. 1746 (фрагмент) © Bach-Archiv Leipzig

17 сентября в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве в рамках фестиваля «500 лет Реформации» состоится первый концерт просветительского цикла «Все кантаты Баха с Романом Насоновым».

Тема первого сезона цикла — «Бах и Лютер». В исполнении ансамбля Collegium Musicum под управлением Олега Романенко прозвучат кантаты, связанные с темой Реформации.

Комментировать программы будет крупнейший российский специалист в области старинной духовной музыки, доцент Московской консерватории Роман Насонов.

В программе концерта 17 сентября две ранние кантаты — «Christ lag in Todes Banden» BWV 4 и «Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir» BWV 131.

Следующий концерт цикла состоится 29 октября (кантаты «Gott der Herr ist Sonn und Schild» BWV 79 и «Ein feste Burg ist unser Gott» BWV 80).

На вторую половину сезона запланированы еще три концерта: 11 февраля 2018 года (кантаты «Jesus schläft, was soll ich hoffen?» BWV 81 и «Erfreute Zeit im neuen Bunde» BWV 83), 1 апреля (Пасхальная оратория BWV 249 и кантата «Erfreute Zeit im neuen Bunde» BWV 6) и 17 июня (кантаты «Die Elenden sollen essen» BWV 75 и «Die Himmel erzählen die Ehre Gottes» BWV 76).

Фестиваль «500 лет Реформации», организованный благотворительным фондом Collegium Musicum, пройдет в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла с 16 сентября по 31 октября.

Восемь концертов фестиваля представят ретроспективу воплощения в музыке темы Реформации — от зарождения идей, предвосхитивших реформу Лютера, до рефлексии этих идей в музыке XX века. Среди участников фестиваля ансамбли Labyrinthus, Collegium Musicum и Hortus Musicus, Эстонский филармонический камерный хор, органисты Александр Фисейский и Алексей Шевченко, солисты музыкальных театров Москвы.



