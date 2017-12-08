Умер Хольгер Шукай

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5 сентября в студии группы Can в городе Вайлервист на западе Германии был найден мертвым бас-гитарист Can, пионер электронной музыки Хольгер Шукай.

Как сообщает Kölner Stadt-Anzeiger, полиция проводит расследование, причина смерти музыканта пока не названа.

Хольгер Шукай родился в 1938 году в Данциге (ныне Гданьск), в 1961–1966 годах учился музыке у Карлхайнца Штокхаузена, в 1968 году вместе с клавишником Ирмином Шмидтом, гитаристом Михаелем Кароли и барабанщиком Яки Либецайтом основал экспериментальную рок-группу Can, сыгравшую ключевую роль в формировании направления краут-рок и оказавшую значительное влияние на авангард, эмбиент, нью-вэйв, экспериментальную и электронную музыку.

В группе Шукай не только играл на бас-гитаре, но и занимался звукозаписью и звукорежиссурой. Музыка Can строилась на свободной импровизации и пост-обработке звука, этот принцип Шукай называл «мгновенной композицией». С его участием Can в 1969–1977 годах записали девять студийных альбомов.

После ухода из группы Шукай выпустил ряд сольных альбомов, экспериментируя с различными техниками звукозаписи и сэмплирования, участвовал в совместных проектах с другими музыкантами, такими как Конни Планк, Джа Уоббл, Эдж, Дэвид Силвиан и Брайан Ино.











