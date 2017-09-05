Фильмы фестиваля «Послание к человеку» покажут в Москве

Хелена Тржештикова © «Послание к человеку»

С 18 по 24 сентября в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в рамках проекта «Каро Арт» будут представлены фильмы-призеры основного конкурса Международного кинофестиваля «Послание к человеку» 2017 года и ретроспектива чешского документалиста Хелены Тржештиковой.

27-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге с 15 по 22 сентября. В международном конкурсе фестиваля участвуют 38 фильмов, в национальном конкурсе — 17 фильмов, еще 18 картин будут соревноваться в экспериментальном конкурсе короткометражных фильмов «In Silico».

Конкурсные фильмы фестиваля «Послание к человеку» будут показаны 23 и 24 сентября.

Ретроспектива Хелены Тржештиковой пройдет с 18 по 22 сентября.

Чешская режиссер-документалист работает в технике «длительного наблюдения», снимая героев на протяжении многих лет. Ретроспектива в рамках «Послания к человеку» состоит из пяти картин. Четыре из них — «Рене» (2008), «Катька» (2009), «Частная вселенная» (2012) и «Семейная история» (2017) — суммарно охватывают 96 лет жизни героев. Фильм «Обреченная красота» (2016) сделан более традиционным способом — смонтирован из архивных материалов.

Хелена Тржештикова и другие режиссеры приедут представить свои фильмы в Москву. Расписание специальных показов фестиваля «Послание к человеку» приводится на сайте киносети «Каро».



