В московском кинотеатре покажут творческий вечер Джона Ле Карре© Southbank Centre
7 сентября в кинотеатре «Формула кино ЦДМ» (Москва) состоится прямая трансляция из Королевского фестивального зала (Лондон) творческого вечера писателя Джона Ле Карре «John le Carré: An Evening with George Smiley».
Начало трансляции в 21:45.
Автор классических шпионских романов времен холодной войны обсудит и свою писательскую карьеру, насчитывающую пять десятилетий, и непреходящую актуальность его самого известного героя — меланхоличного пожилого разведчика Джорджа Смайли, сообщают организаторы трансляции, арт-объединение CoolConnections.
Кроме того, писатель впервые прочитает отрывки из своего нового романа «Наследие шпионов» и ответит на вопросы зрителей в Королевском фестивальном зале.
8 сентября в «Формуле кино ЦДМ» в 19:30 будет показан фильм Антона Корбейна «Самый опасный человек» (A Most Wanted Man) по одноименному роману Джона Ле Карре.
Трансляция творческого вечера Джона Ле Карре входит в программу 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки
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