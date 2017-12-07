В московском кинотеатре покажут творческий вечер Джона Ле Карре

7 сентября в кинотеатре «Формула кино ЦДМ» (Москва) состоится прямая трансляция из Королевского фестивального зала (Лондон) творческого вечера писателя Джона Ле Карре «John le Carré: An Evening with George Smiley».

Начало трансляции в 21:45.

Автор классических шпионских романов времен холодной войны обсудит и свою писательскую карьеру, насчитывающую пять десятилетий, и непреходящую актуальность его самого известного героя — меланхоличного пожилого разведчика Джорджа Смайли, сообщают организаторы трансляции, арт-объединение CoolConnections.

Кроме того, писатель впервые прочитает отрывки из своего нового романа «Наследие шпионов» и ответит на вопросы зрителей в Королевском фестивальном зале.

8 сентября в «Формуле кино ЦДМ» в 19:30 будет показан фильм Антона Корбейна «Самый опасный человек» (A Most Wanted Man) по одноименному роману Джона Ле Карре.

Трансляция творческого вечера Джона Ле Карре входит в программу 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки



