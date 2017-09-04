Объявлена программа фестиваля моноспектаклей Solo

Сцена из спектакля «Мышелов» © Театральный центр СТД РФ «На Страстном»

Восемнадцать 18 театров представят свои спектакли на X Московском Международном фестивале моноспектаклей Solo, который проводят Союз театральных деятелей России (СТД РФ) и Театральный центр СТД РФ «На Страстном».

«Юбилейный фестиваль станет театральным исследованием проблемных точек европейского и русского современного театра, явленных в моноформе. В столкновении и соприкосновении Восток-Запад вскрывается главная тема фестивальной программы — гендерная перверсия как социальная катастрофа», — сообщают организаторы.

В иностранной части программы семь спектаклей театров из Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Италии, Польши и Франции. Российский театр будет представлен спектаклями из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Петербурга, Скопина и Томска.

Откроет фестиваль спектакль «Мышелов» неаполитанского театра Elledieffe - Teatro Elicantropo в исполнении Иммы Виллы. Другим хедлайнером фестиваля станет спектакль Нового театра (Краков) «Макабра Долораса, или Ревия ДАДА в 14 песнях с монологами», который представит Катаржина Хлебны.

Одним из главных событий фестиваля станет моноспектакль Веры Цвиткис («Коляда-театр») по роману «Долорес Клейнборн» — единственная в мире сценическая версия книги Стивена Кинга. В последний день фестиваля Solo зрители увидят спектакль «Одиссей. Красная рапсодия Х» греческого режиссера и актера Йоргоса Пантелеакиса, который соединяет визуальный театр с физическим, а оригинальный текст древнегреческой поэмы с игрой на аутентичных музыкальных инструментах.

Полностью расписание фестиваля Solo опубликовано на сайте Театрального центра СТД РФ «На Страстном».



