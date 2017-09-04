Канал «Культура» перестал транслировать Euronews на русском языке

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Сегодня, 4 сентября, на телеканале «Культура» прекращены трансляции русской версии европейского информационного телеканала Euronews, которые велись с 2001 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Дирекции международных отношений ВГТРК, представителя ВГТРК в Euronews Петра Федорова.

«С сегодняшнего дня с 6 до 10 утра на канале будут идти собственные программы "Культуры". Связано это с тем, что существование канала внутри канала — это очень архаичная форма», — сказал Федоров.

Он также отметил, что ВГТРК ни в коем случае не разрывает отношения с каналом Euronews, все соглашения с ним остаются в силе.

По словам Федотова, вещание Euronews на «Культуре» было инициировано на заре прихода канала в Россию для его популяризации.

«Эта миссия выполнена достаточно давно. По инерции вещание в утренним эфире "Культуры" оставалось, теперь канал широко представлен и в способах доставки сигнала, и в операторах и в сетях кабельного вещания городов, конечно, на гаджетах», — пояснил руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК.







