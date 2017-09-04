Наталья Осипова стала прима-балериной Пермского театра оперы и балета

© Bill Cooper / ROH

Прима-балерина Лондонского Королевского балета Наталья Осипова стала прима-балериной Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.

Как сообщает пресс-служба театра, контракт с Натальей Осиповой подписан на год с возможностью пролонгации. В каких именно проектах она примет участие, контрактом не оговаривается.Решение о ее участии в тех или иных постановках театра будет приниматься с учетом художественных задач театра, пожеланий и занятости балерины.

Первый спектакль с участием Натальи Осиповой состоится 5 сентября, она исполнит заглавную партию в балете «Жизель».

Сотрудничество балерины с Пермским театром оперы и балета началось в прошлом сезоне, когда она станцевала в репертуарном спектакле театра «Ромео и Джульетта» в дуэте с Никитой Четвериковым. В том же сезоне на закрытии Дягилевского фестиваля она исполнила главную роль в новой постановке главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко «Жар-птица».

«Мне очень нравится замечательная атмосфера в Пермском театре, люди, которые здесь работают, — говорит Наталья Осипова. — Мне нравится, что люди здесь занимаются настоящим искусством — очень часто я этого не встречаю во многих других театрах. Для меня огромное счастье делить сцену с этими людьми, проводить время в зале с этими чудесными педагогами и партнерами. Я чувствую здесь что-то очень настоящее».



