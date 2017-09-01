Минкульт не пускает в прокат фильм Манского «Родные»

© «Кино без границ»

Министерство культуры РФ не выдает российское прокатное удостоверение документальному фильму Виталия Манского «Родные», выход в прокат которого назначен на 5 октября.

Об этом сообщает кинокомпания «Кино без границ», которая занимается дистрибуцей фильма.

«Родные» — история жизни и отношений родственников режиссера, живущих во Львове, Одессе, Киеве, Донбассе и Крыму. Съемки картины начались весной 2014 года.

В мае того де года фильм участвовал в питчинге проектов Минкульта в разделе «Спецпроект», но вопреки решению экспертного совета по неигровому кино был удален из списка проектов, которые должны были получить частичную государственную поддержку. Осенью глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что «ни один проект Манского... не получит никогда никаких денег, пока я являюсь министром культуры».

В результате в финансировании «Родных» участвовали восемь стран, средства на производство фильма выделили государственные фонды Германии, Латвии, Эстонии и Украины.

Мировая премьера картины Манского состоялась в июле 2016 года на фестивале в Карловых Варах, в дальнейшем она участвовала в более чем 30 кинофестивалях, среди ее наград призы фестивалей в Батуми, Триесте и главный приз международного кинофестиваля в Линце. Единственный показ «Родных» в России прошел на фестивале «Артдокфест-2016» и принес картине национальную премию кино прессы и кино критики «Белый слон» как главное кинособытие года.

«Релиз фильма в России был запланирован на 2 июня, еще в марте компания "Медиа Депо" (прокатный бренд "Кино без границ") сдала в Минкульт полный комплект документов для получения прокатного удостоверения. На этом все и закончилось — у фильма нет ни "прокатки", ни официального отказа в ее выдаче. Установленные законом сроки выдачи прокатных удостоверений Министерство культуры игнорирует», — говорится в сообщении компании «Кино без границ».

В августе компания «Медиа Депо» подала в Генеральную прокуратуру РФ жалобу на неправомерные действия должностных лиц, не выполняющих законы, регламентирующие выдачу прокатных удостоверений. Жалоба была зарегистрирована 21 августа.

«Мы очень надеемся, что Генпрокуратура как можно скорее прекратит это явное беззаконие, призовет виновных к ответу и поспособствует выходу фильма в прокат 5 октября», — пишут прокатчики.

P.S. В Министерстве культуры отрицают отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму Виталия Манского «Родные», сообщил в фейсбуке журналист Хервиг Хеллер. На его запрос в министерстве ответили, что «на момент подачи документов компания "Медиа Депо" не владела правами на использование кинокартины», заявителю было указано на этот факт, и заявка не была зарегистрирована. После этого, утверждают в Минкульте, каких-либо дополнительных документов от компании «Медиа Депо» не поступало.







