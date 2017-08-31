Открывается онлайн-синематека документального кино artdoc.media

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1 сентября начнет работу онлайн-синематека документального кино artdoc.media, созданная международным фестивалем документального кино «Артдокфест». В онлайн-архиве современного документального кино на русском языке уже более тысячи фильмов.

Информация о них, включая фотографии и трейлер, будет доступна на сайте artdoc.media сразу, в день запуска. В дальнейшем фильмы будут постепенно открываться для легального просмотра всем желающим — либо за деньги, либо, с согласия авторов, бесплатно.

Команда «Артдокфеста» начала работу над проектом два года назад. За десять лет существования фестиваля и 17 лет премии «Лавр» через отборщиков прошли тысячи фильмов. Только на «Артдокфесте» было показано около 1500 фильмов. Именно эти картины, уже прошедшие этап фестивальной селекции, положили начало информационного банка фильмов artdoc.media.

Помимо платформы для просмотра фильмов, artdoc.media — это информационный каталог с многочисленными настройками и фильтрами, позволяющими сортировать и отбирать работы по тематике, стране, году выпуска, режиссеру, студии и другим параметрам. Пользователи смогут бесплатно пользоваться этим каталогом, получать информацию о фильме, увидеть трейлер или отрывок из него, а в скором будущем, заплатив небольшую сумму, посмотреть картину целиком.

Редакторы телеканалов при предоставлении соответствующего запроса смогут получить пароль для просмотра бесплатно. Зарубежные фестивали для отбора получат доступ и к фильмам текущего года.

Создатели artdoc.media также сообщают о других возможностях: краундфандинг, поиск партнеров, профессиональные панели. Кроме того, artdoc.media каждый день будет показывать пять сеансов документального фильма в онлайн-кинотеатре и устраивать обсуждения с их авторами.

1 сентября artdoc.media запускает в онлайн-прокат картину Виталия Манского «В лучах солнца». Впервые можно будет легально посмотреть в интернете полную русскую версию фильма получившего более 30 международных призов.

Вывод ресурса на полный объем его запланированных возможностей готовится осенью 2018 года.



