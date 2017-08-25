Умер Яков Паппэ© Фарид Хусаинов / Facebook
27 августа в Москве умер российский экономист и публицист, профессор НИУ ВШЭ Яков Паппэ.
Об этом сообщил доцент РОАТ МИИТ Фарид Хусаинов.
Яков Шаявич Паппэ родился в 1953 году в Москве, окончил отделение экономической кибернетики экономического факультета МГУ (1975).
Работал в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР, был главным научным сотрудником Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Преподавал в МФТИ и НИУ ВШЭ, доктор экономических наук (2002, диссертация «Российский крупный бизнес как экономический феномен 1992–2001 гг.: Институциональный аспект»).
В 2000 году опубликовал развернутый историко-экономический очерк «Олигархи: экономические хроники, 1992–2000», в 2008 году выпустил его продолжение — «Российский крупный бизнес: первые 15 лет. Экономические хроники 1993–2008 гг.».
Автор научно-публицистических статей и переводов работ по экономической статистике с английского и немецкого языков.
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