Умер Яков Паппэ

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27 августа в Москве умер российский экономист и публицист, профессор НИУ ВШЭ Яков Паппэ.

Об этом сообщил доцент РОАТ МИИТ Фарид Хусаинов.

Яков Шаявич Паппэ родился в 1953 году в Москве, окончил отделение экономической кибернетики экономического факультета МГУ (1975).

Работал в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР, был главным научным сотрудником Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Преподавал в МФТИ и НИУ ВШЭ, доктор экономических наук (2002, диссертация «Российский крупный бизнес как экономический феномен 1992–2001 гг.: Институциональный аспект»).

В 2000 году опубликовал развернутый историко-экономический очерк «Олигархи: экономические хроники, 1992–2000», в 2008 году выпустил его продолжение — «Российский крупный бизнес: первые 15 лет. Экономические хроники 1993–2008 гг.».

Автор научно-публицистических статей и переводов работ по экономической статистике с английского и немецкого языков.



