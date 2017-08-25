Новый музей блокады появится в Петербурге в 2019 году

Новый музей блокады появится в Петербурге в 2019 годуПроект «Выстоявший город» бюро «Студия 44» (Петербург)© «Студия 44» / Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по градостроительству и архитектуре
Сегодня, 25 августа, вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что в 2019 году в центре города на берегу Невы будет построен новый комплекс музея обороны и блокады Ленинграда.
По словам Кириллова, строительство начнется в 2018 году, общая стоимость работ составит около 2 млрд рублей, передает «Интерфакс».
Площадь комплекса, который разместится на мысу у излучины Невы на Смольной набережной неподалеку от Смольного и Таврического дворца, составит 25 тысяч кв.м.
В шорт-лист конкурса архитектурных концепций музея вошли девять проектов бюро из России, Германии, Норвегии и Финляндии. Проекты представлены на выставке, которая будет открыта до 10 сентября.
Каждая из представленных на конкурсе концепций включает предполагает размещение музейных помещений, парка, фондохранилища, библиотеки, а также Института памяти — научно-исследовательского и образовательного центра.
Победитель конкурса будет объявлен 8 сентября. При его выборе будет учитываться мнение жителей города: за лучший проект можно проголосовать на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.
новости
Вчера
17:38«Сноб» вернул на сайт письмо Ивана Вырыпаева в поддержку Кирилла Серебренникова
16:36Новый музей блокады появится в Петербурге в 2019 году
15:57Прекращаются съемки фильма Кирилла Серебренникова о Викторе Цое
13:36«Квадрат» Рубена Эстлунда выдвинули на «Оскар» от Швеции
12:30Ассоциация театральных критиков выступила в поддержку Кирилла Серебренникова
10:41ГМИИ представит выставку Цай Гоцяна
24 августа 2017
20:19Европейская киноакадемия призвала освободить Кирилла Серебренникова
17:52Музыканты со всего мира съедутся в Петербург на фестиваль Бориса Гребенщикова
16:55ИПСИ проводит набор на курс «Новые художественные стратегии»Все новости