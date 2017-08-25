Новый музей блокады появится в Петербурге в 2019 году

Проект «Выстоявший город» бюро «Студия 44» (Петербург) © «Студия 44» / Правительство Санкт-Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре

Сегодня, 25 августа, вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что в 2019 году в центре города на берегу Невы будет построен новый комплекс музея обороны и блокады Ленинграда.

По словам Кириллова, строительство начнется в 2018 году, общая стоимость работ составит около 2 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Площадь комплекса, который разместится на мысу у излучины Невы на Смольной набережной неподалеку от Смольного и Таврического дворца, составит 25 тысяч кв.м.

В шорт-лист конкурса архитектурных концепций музея вошли девять проектов бюро из России, Германии, Норвегии и Финляндии. Проекты представлены на выставке, которая будет открыта до 10 сентября.

Каждая из представленных на конкурсе концепций включает предполагает размещение музейных помещений, парка, фондохранилища, библиотеки, а также Института памяти — научно-исследовательского и образовательного центра.

Победитель конкурса будет объявлен 8 сентября. При его выборе будет учитываться мнение жителей города: за лучший проект можно проголосовать на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.



