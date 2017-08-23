«Пионер» покажет израильское кино

«Пионер» покажет израильское киноКадр из фильма «Вышибала»© «Пионер»
C 2 по 17 сентября в московском кинотеатре «Пионер» пройдет XVI Фестиваль израильского кино.
«Фестиваль познакомит зрителей с современной жизнью и культурой Израиля — стремительно развивающейся страны на перекрестке прогресса и священных традиций, Востока и Запада, религиозности и свободы от условностей. — сообщает сайт «Пионера». — В центре программы — фильмы о национальном прошлом, которое непредвиденным образом отзывается и заново интерпретируется в настоящем, о выборе между личным путем и следованием семейным устоям, о войне, мире и жизни во время боевых действий».
Откроет фестиваль в летнем «Пионере» в Парке Сокольники картина «Вышибала», получившая 11 номинаций Израильской киноакадемии. Фильм представят режиссер Мени Яиш и исполнитель главной роли Морис Коэн.
Остальные показы пройдут в «Пионере» на Кутузовском. На закрытии фестиваля 17 сентября режиссер Эмиль Бен-Шимон представит картину «Женский балкон».
Одним из главных событий фестиваля станет показ отреставрированной версии драмы Рафи Букая «Аванти пополо» (1986), входившей в программу Берлинале-2017. Также в программе один из последних фестивальных хитов — фильм о конфликте поколений «Леса» Матана Яира, премьера которого состоялась в этом году на Каннском фестивале.
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