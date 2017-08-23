Выставка творческого объединения «Купидон» пройдет в Москве

© Творческое объединение «Купидон» / Stella Art Foundation

13 сентября в фонде Stella Art Foundation в Москве откроется выставка «Шайка» творческого объединения «Купидон».

«Это чрезвычайно интенсивная инсталляция, сопровождающаяся эксцентричным перформансом. — сообщают организаторы. — Излишне говорить, что насыщенность предметной среды для концептуальной группы равносильна смысловой плотности текста. И если, как в нашем случае, под инсталляцию заняты не только стены с полом, но и потолок, а перформанс — сплошной рэп-речитатив на мертвом языке, то авторам точно было, что сказать».

Художники группы «Купидон» о своем проекте: «Есть теория, что художники Возрождения не хотели изобретать ничего нового — они хотели возродить античность, уподобиться древним. Можно сказать, что этот проект потерпел сокрушительную неудачу. Ирландские монахи VII века тоже старались писать на изысканной латыни, а Энгр мечтал стать новым Рафаэлем. Но и у монахов, и у Энгра получилось что-то другое. Эта тяга к прекрасному, к другому миру, cвойственна не только неразвитым обществам или ирландским интеллектуалам средневековья, но и всем, взыскующим Великого Искусства, в том числе и нам, так называемым концептуалистам».

Творческое объединение «Купидон» было создано в 2008 году тремя представителями московской концептуальной школы Юрием Альбертом, Виктором Скерсисом и Андреем Филипповым, в 2015 году к ним присоединился Паруйр Давтян.

За время существования объединение реализовало шесть масштабных выставочных проектов: «Витя и Зайцы. Фрагма, Прагма, Энигма. Т/о "Купидон"» (Проект_Фабрика, Москва, 2008); «Show and Tell: Омут» (Stella Art Foundation, Москва, 2009); «Забор воды» («Фабрика», Москва, 2010); «Каспар, Давид, Фридрих. На выставке "Эстетика против Информации"» (Центр культурной коммуникации, Клайпеда, 2010); «Метаморфей» (Stella Art Foundation, Москва, 2011); «Станционный смотритель» (Stella Art Foundation, Москва, 2015).

Выставка «Шайка» творческого объединения «Купидон» в Stella Art Foundation (Скарятинский пер., д. 7) продлится до 13 ноября.



