В трех городах России покажут «Бунтарское кино»Кадр из фильма «Беспечный ездок»© «Иноекино»
С 1 по 3 сентября компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска программу «Бунтарское кино», в которую вошли фильмы о свободе и ее цене, созданные в годы становления независимого американского кинематографа.
Фильмы программы «Бунтарское кино»:
«Бунтарь без причины» (Rebel Without a Cause, 1955)
Режиссер: Николас Рэй
Оператор: Эрнест Хэллер
В ролях: Джеймс Дин, Натали Вуд, Сэл Минео
«Бонни и Клайд» (Bonnie and Clyde, 1967)
Режиссер: Артур Пенн
Оператор: Бернетт Гаффи
В ролях: Уоррен Битти, Фэй Данауэй, Майкл Дж. Поллард, Джин Хэкмен
«Беспечный ездок» (Easy Rider, 1969)
Режиссер: Деннис Хоппер
Оператор: Ласло Ковач, Бейрд Брайант
В ролях: Питер Фонда, Деннис Хоппер, Джек Николсон, Антонио Мендоса
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 1 сентября в 19:30 — «Бунтарь без причины»
- 2 сентября в 19:30 — «Бонни и Клайд»
- 3 сентября в 19:30 — «Беспечный ездок»
Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»
- 1 сентября в 19:30 — «Бунтарь без причины»
- 2 сентября в 19:30 — «Бонни и Клайд»
- 3 сентября в 19:30 — «Беспечный ездок»
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 1 сентября в 19:10 — «Бунтарь без причины»
- 2 сентября в 19:00 — «Бонни и Клайд»
- 3 сентября в 19:00 — «Беспечный ездок»
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
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