В трех городах России покажут «Бунтарское кино»

Кадр из фильма «Беспечный ездок» © «Иноекино»

С 1 по 3 сентября компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска программу «Бунтарское кино», в которую вошли фильмы о свободе и ее цене, созданные в годы становления независимого американского кинематографа.

Фильмы программы «Бунтарское кино»:

«Бунтарь без причины» (Rebel Without a Cause, 1955)

Режиссер: Николас Рэй

Оператор: Эрнест Хэллер

В ролях: Джеймс Дин, Натали Вуд, Сэл Минео

«Бонни и Клайд» (Bonnie and Clyde, 1967)

Режиссер: Артур Пенн

Оператор: Бернетт Гаффи

В ролях: Уоррен Битти, Фэй Данауэй, Майкл Дж. Поллард, Джин Хэкмен

«Беспечный ездок» (Easy Rider, 1969)

Режиссер: Деннис Хоппер

Оператор: Ласло Ковач, Бейрд Брайант

В ролях: Питер Фонда, Деннис Хоппер, Джек Николсон, Антонио Мендоса

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.



