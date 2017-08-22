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В трех городах России покажут «Бунтарское кино»

News_detailed_pictureКадр из фильма «Беспечный ездок»© «Иноекино»

С 1 по 3 сентября компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска программу «Бунтарское кино», в которую вошли фильмы о свободе и ее цене, созданные в годы становления независимого американского кинематографа.

Фильмы программы «Бунтарское кино»:

  • «Бунтарь без причины» (Rebel Without a Cause, 1955)
    Режиссер: Николас Рэй
    Оператор: Эрнест Хэллер
    В ролях: Джеймс Дин, Натали Вуд, Сэл Минео

  • «Бонни и Клайд» (Bonnie and Clyde, 1967)
    Режиссер: Артур Пенн
    Оператор: Бернетт Гаффи
    В ролях: Уоррен Битти, Фэй Данауэй, Майкл Дж. Поллард, Джин Хэкмен

  • «Беспечный ездок» (Easy Rider, 1969)
    Режиссер: Деннис Хоппер
    Оператор: Ласло Ковач, Бейрд Брайант
    В ролях: Питер Фонда, Деннис Хоппер, Джек Николсон, Антонио Мендоса

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

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