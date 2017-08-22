Центральным событием «Ночи кино» станет киноконцерт© Сайт Москвы — Ночь кино
Главной площадкой городской акции «Ночь кино» в этому году станет внутренний двор Музея Москвы. Там будет построен киноконцертный зал под открытым небом. где 27 августа выступят авторы музыки к российским фильмам.
В киноконцерте примут участие:
- Алексей Айги (музыка к фильмам «Дикое поле» Михаила Калатозишвили и «Страна глухих» Валерия Тодоровского),
- Павел Карманов («Большой» Валерия Тодоровского),
- Юрий Потеенко («Время первых» Дмитрия Киселева, «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова),
- Игорь Вдовин («Богиня, как я полюбила» Ренаты Литвиновой и «Дуэлянт» Алексея Мизгирева),
а также Московский ансамбль современной музыки.
Перед концертом во дворе Музея Москвы будет показан фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова, а после него — «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова в сопровождении музыки, которую специально к «Ночи кино» написал композитор и музыкальный руководитель «Электротеатра Станиславский» Дмитрий Курляндский.
Полная программа акции «Ночь кино» опубликована на ее официальном сайте.
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