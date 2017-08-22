Центральным событием «Ночи кино» станет киноконцерт

Главной площадкой городской акции «Ночь кино» в этому году станет внутренний двор Музея Москвы. Там будет построен киноконцертный зал под открытым небом. где 27 августа выступят авторы музыки к российским фильмам.

В киноконцерте примут участие:

Алексей Айги (музыка к фильмам «Дикое поле» Михаила Калатозишвили и «Страна глухих» Валерия Тодоровского),

Павел Карманов («Большой» Валерия Тодоровского),

Юрий Потеенко («Время первых» Дмитрия Киселева, «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова),

Игорь Вдовин («Богиня, как я полюбила» Ренаты Литвиновой и «Дуэлянт» Алексея Мизгирева),

а также Московский ансамбль современной музыки.

Перед концертом во дворе Музея Москвы будет показан фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова, а после него — «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова в сопровождении музыки, которую специально к «Ночи кино» написал композитор и музыкальный руководитель «Электротеатра Станиславский» Дмитрий Курляндский.

Полная программа акции «Ночь кино» опубликована на ее официальном сайте.



