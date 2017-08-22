Михаил Макеев представит в Москве свою книгу «Николай Некрасов»© «Молодая гвардия»
28 августа в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве пройдет презентация книги филолога, профессора МГУ Михаила Макеева о Н.А. Некрасове, выпущенной издательством «Молодая гвардия» в биографической серии «Жизнь замечательных людей».
«Доктор филологических наук Михаил Макеев, не боясь обсуждать "компрометирующие" обстоятельства, открывает неизвестные эпизоды из жизни поэта», — говорится в аннотации на сайте издательства.
Как сообщают организаторы презентации, участники презентации соберутся, «чтобы переоткрыть для себя Некрасова, его жизнь, влияние на развитие русской литературы и значение сегодня».
Помимо автора книги в презентации примут участие:
- Валентин Юркин — генеральный директор АО «Молодая гвардия»,
- Алексей Вдовин — филолог, доцент НИУ ВШЭ,
- Михаил Павловец — филолог, доцент НИУ ВШЭ,
- Владимир Аристов — поэт, прозаик, эссеист и математик.
Модератор: Мария Привалова, директор Библиотеки имени Н.А. Некрасова.
Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.
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