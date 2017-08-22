Михаил Макеев представит в Москве свою книгу «Николай Некрасов»

© «Молодая гвардия»

28 августа в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве пройдет презентация книги филолога, профессора МГУ Михаила Макеева о Н.А. Некрасове, выпущенной издательством «Молодая гвардия» в биографической серии «Жизнь замечательных людей».

«Доктор филологических наук Михаил Макеев, не боясь обсуждать "компрометирующие" обстоятельства, открывает неизвестные эпизоды из жизни поэта», — говорится в аннотации на сайте издательства.

Как сообщают организаторы презентации, участники презентации соберутся, «чтобы переоткрыть для себя Некрасова, его жизнь, влияние на развитие русской литературы и значение сегодня».

Помимо автора книги в презентации примут участие:

Валентин Юркин — генеральный директор АО «Молодая гвардия»,

Алексей Вдовин — филолог, доцент НИУ ВШЭ,

Михаил Павловец — филолог, доцент НИУ ВШЭ,

Владимир Аристов — поэт, прозаик, эссеист и математик.

Модератор: Мария Привалова, директор Библиотеки имени Н.А. Некрасова.

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.



