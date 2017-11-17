ВООПИиК: В Москве уничтожен объект археологического наследия

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Московское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) сообщило Министерству культуры РФ и Прокуратуре Москвы о предполагаемом повреждении или уничтожении (разборе) выявленного объекта археологического наследия на Биржевой площади в Москве.

В июне-июле 2017 года в ходе археологических раскопок на Биржевой площади, проводившихся ООО «Столичное археологическое бюро», были обнаружены уникальные находки, в том числе белокаменные фундаменты Благовещенского храма и другие постройки подворья Иосифо-Волоколамского монастыря XV–XVIII веков, деревянные срубы и лестницы XV–XVI веков, культурный слой с археологическими артефактами вплоть до XII века включительно, в том числе древняя керамическая посуда, украшения, монеты, крестики, муравленые изразцы, иные предметы быта, древнерусский боевой шлем.

4 августа мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение музеефицировать и сохранить на месте в качестве элементов городской среды кирпично-белокаменные фундаменты храма Благовещения и построек подворья Иосифо-Волоцкого монастыря.

Тем не менее 15 августа значительная часть найденных древних построек была разобрана, упакована и вывезена, а само место проведения раскопок было засыпано грунтом, на месте раскопок предполагается строительство фонтана.

В Московском городском отделении ВООПИиК отмечают, что согласно закону об объектах культурного наследия, уже в июне археологические находки на Биржевой площади должны были стать выявленными объектами культурного наследия, снос которых запрещен, и просят Минкульт и прокуратуру дать правовую и профессиоальную оценку действиям сотрудников Департамента культурного наследия Москвы и неустановленных лиц (предположительно, сотрудников ООО «Столичное археологическое бюро»), осуществивших разбор и перевозку недвижимого археологического памятника.



