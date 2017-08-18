Санкт-Петербургская школа нового кино проводит конкурс грантов

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Открыт прием заявок на участие в конкурсе грантов на бесплатное обучение в Санкт-Петербургской школе нового кино (СПбШНК).

В 2017 году в СПбШНК будут работать семь лабораторий, в каждой из которых предусмотрено одно бесплатное место.

Кураторами грантов стали семь независимых культурных проектов — журналы «Сеанс» и «Искусство кино», телеканал «Кино ТВ», сайт о кино и популярный паблик Cinemaholics, кинофестиваль Beat Film Festival, портал об андеграундной музыкальной культуре Sadwave и книжный магазин «Порядок слов».

Конкурсные задания и заявки принимаются по адресу spb@newcinemaschool.com до 1 сентября (в Режиссерскую лабораторию Филиппа Гранрийе — до 1 октября).

Шортлист финалистов творческого конкурса будет опубликован в течение недели после окончания приема заявок и конкурсных работ. Затем экспертный совет, состоящий из приглашенных кураторов и преподавателей СПбШНК, выберет победителя.

Абитуриенты, попавшие в шортлист, будут автоматически считаться поступившими в СПбШНК и смогут учиться в лабораториях на общих основаниях. Победители получат возможность пройти обучение бесплатно.

Продолжительность обучения — 2 года (4 семестра). Занятия проводятся в вечернее время, поэтому обучение в СПбШНК можно совмещать с работой. Возраст и профессиональное образование абитуриентов не имеют значения.

Гранты и их кураторы: