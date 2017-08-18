Санкт-Петербургская школа нового кино проводит конкурс грантов© Санкт-Петербургская школа нового кино
Открыт прием заявок на участие в конкурсе грантов на бесплатное обучение в Санкт-Петербургской школе нового кино (СПбШНК).
В 2017 году в СПбШНК будут работать семь лабораторий, в каждой из которых предусмотрено одно бесплатное место.
Кураторами грантов стали семь независимых культурных проектов — журналы «Сеанс» и «Искусство кино», телеканал «Кино ТВ», сайт о кино и популярный паблик Cinemaholics, кинофестиваль Beat Film Festival, портал об андеграундной музыкальной культуре Sadwave и книжный магазин «Порядок слов».
Конкурсные задания и заявки принимаются по адресу spb@newcinemaschool.com до 1 сентября (в Режиссерскую лабораторию Филиппа Гранрийе — до 1 октября).
Шортлист финалистов творческого конкурса будет опубликован в течение недели после окончания приема заявок и конкурсных работ. Затем экспертный совет, состоящий из приглашенных кураторов и преподавателей СПбШНК, выберет победителя.
Абитуриенты, попавшие в шортлист, будут автоматически считаться поступившими в СПбШНК и смогут учиться в лабораториях на общих основаниях. Победители получат возможность пройти обучение бесплатно.
Продолжительность обучения — 2 года (4 семестра). Занятия проводятся в вечернее время, поэтому обучение в СПбШНК можно совмещать с работой. Возраст и профессиональное образование абитуриентов не имеют значения.
Гранты и их кураторы:
- Грант на бесплатное обучение в Режиссерской лаборатории Филиппа Гранрийе. Куратор гранта — телеканал «Кино ТВ»
- Грант на бесплатное обучение в Лаборатории документального и игрового кино Эдгара Бартенева и Александра Савчука. Куратор гранта — Cinemaholics
- Грант на бесплатное обучение в Лаборатории экспериментального фильма. Куратор гранта — журнал «Искусство кино»
- Грант на бесплатное обучение в Лаборатории звукорежиссуры. Куратор гранта — Sadwave
- Грант на бесплатное обучение в Мастерской операторов-постановщиков (Сinematographers). Куратор гранта — Beat Film Festival
- Грант на бесплатное обучение в Сценарной лаборатории. Куратор гранта — «Порядок слов»
- Грант на бесплатное обучение в Режиссерской мастерской. Куратор гранта — журнал «Сеанс»
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