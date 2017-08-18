Открылся мемориальный сайт Василия Аксенова

К 85-детию со дня рождения Василия Аксенова (1932–2009) начал работу интернет-портал «Остров Аксенов», посвященный жизни, творчеству и наследию писателя.

«Наш портал — это симбиоз архива, музея, культурного центра и исследовательской библиотеки. — пишет Александр Змеул, основатель проекта «Остров Аксенов», племянник Василия Аксенова. — Мы только в начале большой работы, наша задача — показать разные аспекты жизни и творчества Аксенова и его эпохи,представить результату работы, которую проводят с его архивом наследники. Портал может быть интересен и как поклонникам творчества Аксенова, так и тем, кто впервые услышал имя писателя».

В качестве биографической справки на сайте опубликовано предисловие литературоведа Виктора Есисова «Четыре жизни Василия Аксенова» к книге «Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции».

Фотографии, машинописи, рукописи, другие материалы объединены в «Истории», которые публикуются в одноименном разделе. Сейчас в нем доступны истории «Шестидесятники», «Казань», «Журнал "Юность"». «Америка», «Евгения Гинзбург».

В разделе «Новости» повляются анонсы событий, связанных с Василием Аксеновым, информация о новых фильмах и спектаклях по его произведениям, книгах, лекциях и фестивалях.

Раздел «Книги» посвящен произведениям Василия Аксенова. Информация о его книгах включает краткие аннотации, историю публикации и переводов на иностранные языки, а также ссылки на сайты издательств.

«В перспективе на портале появятся звуковые файлы и видеозаписи, карта мест, с которыми связана жизнь писателя и действие его произведений», — сообщают авторы проекта.







