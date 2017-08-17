Осенью на ВДНХ откроется выставка Казимира Малевича

Казимир Малевич.1924 © Российский государственный архив литературы и искусства

24 ноября в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ начнет работу выставка «Казимир Малевич. Не только "Черный квадрат"».

Как сообщают организаторы, выставка ставит своей целью продемонстрировать разные грани творчества художника, в том числе и те, что не совсем укладываются в уже укоренившиеся зрительские представления о его личности и достижениях.

Основу экспозиции составят произведения из собраний российских региональных музеев, в том числе из Саратовского государственного художественного музея, Нижегородского художественного музея и Самарского областного художественного музея.

На выставке будут показаны живописные и графические работы, представляющие все этапы творчества Малевича — от ранних произведений 1900-х годов, футуристических картин 1910-х и супрематических композиций до портретов начала 1930-х, когда художник после супрематизма вновь вернулся к фигуративному искусству.

Среди работ, которые войдут в экспозицию, эскизы декораций и костюмов к футуристической опере Михаила Матюшина и Алексея Крученых «Победа над солнцем», беспредметные композиции, отобранные Малевичем в 1915 году для показа на «Последней футуристической выставке картин "0,10"», малоизвестные широкой публике гелиогравюры из «Юбилейного альбома Московского Художественного театра» (1910) и «патриотический лубок» — литографированные плакаты и открытки с текстами Владимира Маяковского, созданные художником в начале Первой мировой войны.

Кроме того, на выставке будут представлены документальные материалы из государственных и частных архивов — фотографии, письма, книжные издания, дневники, инфографика и реконструкции.

Куратор выставки — исследователь русского авангарда, автор трудов, посвященных творчеству Казимира Малевича и Марка Шагала, доктор искусствоведения Александра Шатских.

Выставка «Казимир Малевич. Не только "Черный квадрат"» продлится до 25 февраля 2018 года.



