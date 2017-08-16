Pre-party фестиваля Beat Weekend пройдет в семи городах России

© Beat Film Festival

26 августа в Ростове-на-Дону, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге Beat Film Festival и музыкальная платформа TBRG OPEN представят pre-party фестиваля документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend.

На pre-party будет объявлена программа фестиваля этого года и показан один из главных хитов московского Beat Film Festival — фильм Остина Питерса «Дай мне будущее» (Give Me Future) о выступлении американского трио Major Lazer на Кубе, премьера которого состоялась на фестивале Sundance и который выйдет в прокат во всем мире этой осенью.

Весной 2016 года Major Lazer дали бесплатный концерт в Гаване для полумиллиона человек, став первой большой западной группой, выступившей на Кубе.

В этом году Major Lazer продолжили свою миссию уже в роли официальных послов глобальной музыкальной платформы TBRG OPEN, которая по всему миру инициирует коллаборации в современной музыке, уличном искусстве и других областях, отражающих дух времени.

Одним из примеров такого сотрудничества станет трек, записанный совместно с рэппером Скриптонитом. Лайв-премьера трека состоится 30 сентября в Москве на TBRG OPEN FEST.

Фестиваль Beat Weekend в этом году пройдет в 15 городах от Владивостока до Минска с 4 по 8 октября.

Расписание рre-party:

25 августа

- Ростов-на-Дону («Линия»);

26 августа

- Петербург («Танцплощадка»);

- Казань (Центр современной культуры «Смена»);

- Нижний Новгород («Салют»);

- Владивосток (Hostel);

- Новосибирск (кинотеатр «Победа»);

- Екатеринбург (Ельцин Центр, бар «Мизантроп»).



