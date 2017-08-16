Pre-party фестиваля Beat Weekend пройдет в семи городах России© Beat Film Festival
26 августа в Ростове-на-Дону, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге Beat Film Festival и музыкальная платформа TBRG OPEN представят pre-party фестиваля документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend.
На pre-party будет объявлена программа фестиваля этого года и показан один из главных хитов московского Beat Film Festival — фильм Остина Питерса «Дай мне будущее» (Give Me Future) о выступлении американского трио Major Lazer на Кубе, премьера которого состоялась на фестивале Sundance и который выйдет в прокат во всем мире этой осенью.
Весной 2016 года Major Lazer дали бесплатный концерт в Гаване для полумиллиона человек, став первой большой западной группой, выступившей на Кубе.
В этом году Major Lazer продолжили свою миссию уже в роли официальных послов глобальной музыкальной платформы TBRG OPEN, которая по всему миру инициирует коллаборации в современной музыке, уличном искусстве и других областях, отражающих дух времени.
Одним из примеров такого сотрудничества станет трек, записанный совместно с рэппером Скриптонитом. Лайв-премьера трека состоится 30 сентября в Москве на TBRG OPEN FEST.
Фестиваль Beat Weekend в этом году пройдет в 15 городах от Владивостока до Минска с 4 по 8 октября.
Расписание рre-party:
25 августа
- Ростов-на-Дону («Линия»);
26 августа
- Петербург («Танцплощадка»);
- Казань (Центр современной культуры «Смена»);
- Нижний Новгород («Салют»);
- Владивосток (Hostel);
- Новосибирск (кинотеатр «Победа»);
- Екатеринбург (Ельцин Центр, бар «Мизантроп»).
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