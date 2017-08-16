 
16:03 16 августа 2017Новости
35040
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Умерла Вера Глаголева

News_detailed_picture© SPIMF

Сегодня, 16 августа, в США в возрасте 61 года умерла актриса и режиссер Вера Глаголева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в кинематографических кругах.

Вера Витальевна Глаголева родилась в 1956 году в Москве, впервые снялась в кино в 1974 году, сыграв главную роль в фильме Родиона Нахапетова «На край света...».

В фильмографии актрисы 48 картин, в том числе «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), «В четверг и больше никогда» (1977), «Звездопад» (1981), «Торпедоносцы» (1983), «Выйти замуж за капитана» (1985), «Искренне Ваш...» (1985), «Сошедшие с небес» (1986).

Вера Глаголева была режиссером фильмов «Сломанный свет» (1990), «Заказ» (2005), «Чертово колесо» (2006), «Одна война» (2009), «Случайные знакомые» (2012) и «Две женщины» (2014), над несколькими картинами работала в качестве сценариста и продюсера.

Лучшая актриса 1986 года по версии журнала «Советский экран», Заслуженная артистка России (1995), Народная артистка России (2011).

Комментарии

Сегодня на сайте

Новый запретСовременная музыка
Новый запрет 

Как тверской арт-панк-коллектив «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля» превратился в самую опасную рок-группу в России

15 августа 201762580
Время сломалосьЛитература
Время сломалось 

Андрей Завадский о книге Алейды Ассман «Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна»

14 августа 201730750