Умерла Вера Глаголева

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Сегодня, 16 августа, в США в возрасте 61 года умерла актриса и режиссер Вера Глаголева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в кинематографических кругах.

Вера Витальевна Глаголева родилась в 1956 году в Москве, впервые снялась в кино в 1974 году, сыграв главную роль в фильме Родиона Нахапетова «На край света...».

В фильмографии актрисы 48 картин, в том числе «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), «В четверг и больше никогда» (1977), «Звездопад» (1981), «Торпедоносцы» (1983), «Выйти замуж за капитана» (1985), «Искренне Ваш...» (1985), «Сошедшие с небес» (1986).

Вера Глаголева была режиссером фильмов «Сломанный свет» (1990), «Заказ» (2005), «Чертово колесо» (2006), «Одна война» (2009), «Случайные знакомые» (2012) и «Две женщины» (2014), над несколькими картинами работала в качестве сценариста и продюсера.

Лучшая актриса 1986 года по версии журнала «Советский экран», Заслуженная артистка России (1995), Народная артистка России (2011).



