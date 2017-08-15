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«Аустерлиц» Лозницы претендует на приз Европейской киноакадемии

News_detailed_pictureКадр из фильма «Аустерлиц»© austerlitz-film.ru

Сегодня, 15 августа, объявлены лонг-лист премии Европейской киноакадемии в номинации «Лучший европейский документальный фильм». Среди фильмов, претендующих на премию, «Аустерлиц» Сергея Лозницы.

Впервые картина о посетителях музеев, действующих на территории бывших нацистских концлагерей, была показана во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля 2016 года. В апреле 2017 года «Аустерлиц» вышел в российский прокат.

Как отмечает «ПрофиСинема», документальные работы Сергея Лозницы второй год подряд входят в «длинный список» премии Европейской киноакадемии — год назад в него была включена его картина «Событие».

В этом году лонг-лист включены 15 фильмов из Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Швейцарии и Швеции.

Лонг-лист будет сокращен до пяти фильмов, из которых члены Европейской киноакадемии выберут лучший европейский документальный фильм 2017 года. Лауреат будет объявлен на 30-й церемонии вручения Европейской кинопремии 9 декабря в Берлине.



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