Третьяковка запустила программу индивидуальной лояльности

© Государственная Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) объявила о запуске программы индивидуальной лояльности. Обладатели карт «Друг Третьяковки» получают право на бесплатное посещение постоянной экспозиции и временных выставок музея без билета и без очереди.

Карта оформляется на один год и действует на постоянные экспозиции и временные выставки Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, Новой Третьяковки и Инженерного корпуса.

Четырем уровням программы индивидуальной лояльности соответствуют семь видов карт стоимостью от 2000 рублей (для посетителей младше 26 лет и старше 60 лет) до 100 000 рублей. Последняя, в частности, дает возможность пригласить с собой в галерею трех гостей и право на экскурсии в сопровождении научного сотрудника ГТГ.

Подробнее о карте «Друг Третьяковки» можно узнать на сайте ГТГ.

С июля 2017 года карта действовала в тестовом режиме. С тех пор около ста человек опробовали новые возможности и высказали свои пожелания. В соответствии с запросами был открыт отдельный вход для друзей музея во дворе Инженерного корпуса со стороны Малого Толмачевского переулка.

«Программа "Друзья Третьяковской галереи" будет совершенствоваться вместе с развитием музея, изменениями его потребностей и возможностей. — сообщает пресс-служба ГТГ. — Будут проводиться исследования аудитории, чтобы выявить наиболее популярные услуги, сделать программу интересной, актуальной, максимально насыщенной востребованными событиями. Предусмотрено также привлечение сторонних партнеров, готовых предоставить скидки для друзей музея на свои услуги на собственных площадках».

Стать участником программы можно на стойке «Друг музея» в Малом Толмачевском переулке, по электронной почте membership@tretyakov.ru, а также в любом здании Галереи, заполнив отрывной купон из листовки с информацией о программе и передав его администраторам. В ближайшее время планируется запуск оплаты онлайн с последующей курьерской доставкой.



