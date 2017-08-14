Открыт набор в арт-резиденцию во Владивостоке

Отчетный проект резидента ЦСИ «Заря» Валерия Чтака © Валерий Чтак / ЦСИ «Заря»

Владивостокский центр современного искусства «Заря» открывает набор в арт-резиденцию на новый сезон – с ноября 2017 по декабрь 2018 года.

Прием заявок продлится до 15 октября, подробная информация об условиях и подаче заявок приводится на сайте ЦСИ «Заря».

Участниками могут стать молодые художники, работающие с живописью, скульптурой, графикой, фото, видео и инсталляцией. Единственное требование к реализуемым в арт-резиденции проектам заключается в том, что они должны быть ориентированы на работу с локальным контекстом дальневосточного региона, направлены на развитие города и края.

«Резиденция во Владивостоке — важная часть работы Центра современного искусства "Заря". С одной стороны, она позволяет художникам буквально отовсюду приехать и исследовать новую территорию, чтобы потом представить результаты своей работы, с другой — связывает «Зарю» со всем миром. При этом мы заинтересованы в том, чтобы резиденция не была автономным проектом на теле города, но создавала новые точки сцепления с местом, работала с его проблемами, предлагала новые способы смотрения на среду и, как следствие, давала ключи к её новому восприятию и развитию локальной ситуации», — говорит главный куратор ЦСИ «Заря» Алиса Багдонайте.

Резиденция ЦСИ «Заря» работает пятый год. С момента основания в ней побывали более 50 художников из России и других стран, в том числе Тимофей Радя, Алексей Булдаков, Фабиан Кнехт, Мариос Иоанну Элиа, Анастасия Потемкина, Дмитрий Булныгин, Валерий Чтак, Ирина Корина, Наталья Першина-Якиманская (Глюкля), Сергей Шутов.

Продолжительность резиденции — на выбор 1 или 2 месяца. Каждому художнику бесплатно предоставляется оборудованная студия для проживания и мастерская для работы на территории ЦСИ «Заря», а также выделяется грант на проживание, материалы, оплачивается проезд.



