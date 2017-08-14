В Парке Горького появятся пятиметровые жирафы

Александр Повзнер в мастерской © Glenmorangi

6 сентября в Парке Горького в Москве появится новый арт-объект «Гости» скульптора Александра Повзнера – композиция из шести пятиметровых жирафов из материала, имитирующего натуральный камень.

Александр Повзнер — второй российский участник международного художественного проекта Glenmorangie Signet Land Art. Первым в 2016 году стал родоначальник российского ленд-арта Николай Полисский.

Посетив вискокурню Glenmorangie в Шотландии, Александр Повзнер увидел перегонные кубы 4,9 м высотой, называемые «жирафами». «Меня очаровало, что у таких важных для производства виски механизмов такие лирические, а не технические, названия. Оказавшись на вискокурне каким-то волшебным образом, эти жирафы словно остались жить там», — объясняет скульптор.

«Мне нравится, что бренд не лишен самоиронии, а в моей работе "очевидно невероятное" выходит прямо на лужайку Парка Горького!», — говорит он.

В качестве места расположения художественных объектов проекта Glenmorangie Signet Land Art выбран Парк Горького. Скульптурная композиция Александра Повзнера пробудет там в течение года и сменит «СИГНЕТ» Николая Полисского — ленд-арт объект ростков из дерева, установленный на том же месте год назад. Инсталляция Полисского будет перемещена в арт-парк Никола-Ленивец.



