«Открытая библиотека» возвращается на Новую Голландию

19 августа проект «Открытая библиотека» вернется на остров Новая Голландия в Петербурге, где он начинался в 2013 году, с программой «Диалоги», в которой примут участие Антон Долин, Андрей Плахов, Тамара Эйдельман, Сергей Бунтман, Людмила Улицкая и Марюс Ивашкявичюс.

Как сообщает сайт Новой Голландии, «Диалоги» состоятся в Павильоне. Вход свободный.

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