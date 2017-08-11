«Открытая библиотека» возвращается на Новую Голландию

«Открытая библиотека» возвращается на Новую ГолландиюПавильон, Новая Голландия© «Новая Голландия: культурная урбанизация»
19 августа проект «Открытая библиотека» вернется на остров Новая Голландия в Петербурге, где он начинался в 2013 году, с программой «Диалоги», в которой примут участие Антон Долин, Андрей Плахов, Тамара Эйдельман, Сергей Бунтман, Людмила Улицкая и Марюс Ивашкявичюс.
Как сообщает сайт Новой Голландии, «Диалоги» состоятся в Павильоне. Вход свободный.
Расписание:
15:00 — «Искусство кино»
Участники: кинокритик, обозреватель газеты «Коммерсантъ» Андрей Плахов и кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин;
16:30 — «История в школе»
Участники: Заслуженный учитель России, член правления Межрегиональной общественной организации «Объединение преподавателей истории» Тамара Эйдельман и первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман;
18:00 — «Банальность зла»
Участники: писатель Людмила Улицкая и драматург Марюс Ивашкявичюс.
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