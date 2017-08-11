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«Открытая библиотека» возвращается на Новую Голландию

News_detailed_pictureПавильон, Новая Голландия© «Новая Голландия: культурная урбанизация»

19 августа проект «Открытая библиотека» вернется на остров Новая Голландия в Петербурге, где он начинался в 2013 году, с программой «Диалоги», в которой примут участие Антон Долин, Андрей Плахов, Тамара Эйдельман, Сергей Бунтман, Людмила Улицкая и Марюс Ивашкявичюс.

Как сообщает сайт Новой Голландии, «Диалоги» состоятся в Павильоне. Вход свободный.

Расписание:

  • 15:00 — «Искусство кино»
    Участники: кинокритик, обозреватель газеты «Коммерсантъ» Андрей Плахов и кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин;

  • 16:30 — «История в школе»
    Участники: Заслуженный учитель России, член правления Межрегиональной общественной организации «Объединение преподавателей истории» Тамара Эйдельман и первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман;

  • 18:00 — «Банальность зла»
    Участники: писатель Людмила Улицкая и драматург Марюс Ивашкявичюс.



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