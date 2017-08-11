Московская школа кино проводит композиторский конкурс

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Московская школа кино при поддержке музыкального сервиса zvooq.ru разыгрывает грант на обучение на программе «Композитор в кино».

Победитель в конкурсе грантов получит сертификат на бесплатное обучение (280 тысяч рублей в год), а финалисты – существенные скидки на учебу.

До 23 августа необходимо выполнить и прислать на конкурс творческое музыкальное задание — сделать собственную версию композиции куратора программы «Композитор в кино» Юрия Потеенко, автора музыки к фильмам «Время первых», «Батальонъ», «Метро», «Обитаемый остров», «Ночной дозор».

Победитель и финалисты конкурса будут объявлены 25 августа. Их выберет жюри, в состав которого входят Юрий Потеенко, а также композиторы Николай Скачков, Алексей Шелыгин и Дмитрий Селипанов и генеральный директор Zvooq Михаил Ильичев.

«Композитор в кино» — единственная в России образовательная программа, которая готовит специалистов в области написания музыки для медиа: кино, телевидения, рекламы и компьютерных игр. Уникальность программы в том, что студенты с первых дней работают по брифам из индустрии. По окончании обучения студенты формируют портфолио из работ разных жанров и форматов (музыка для кинофильма, анимационного фильма, рекламы, сериала и документальной программы).

Вступительные испытания на программу «Композитор в кино» состоятся 26 августа.



