«Манеж» запускает курс лекций о Марине Цветаевой© Объединение «Манеж»
15 августа в Гостином дворе в Москве начнется курс лекций «Марина Цветаева и декаданс», организованный объединением «Манеж».
Курс приурочен к к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Лектор — заведующий отделом литературы Серебряного века Государственного литературного музея Михаил Шапошников.
Расписание:
- 15 августа — «Марина Цветаева. Жизнь и судьба»
- 18 августа — «Константин Бальмонт и Марина Цветаева»
- 22 августа — «Цветаева и Волошин»
- 25 августа — «Марина, Наталья, Анна, Татьяна. Цветаева и сестры Тургеневы»
Стоимость билета на лекцию — 300 рублей. Более подробную информацию можно получить на сайте «Манежа».
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