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«Манеж» запускает курс лекций о Марине Цветаевой

News_detailed_picture© Объединение «Манеж»

15 августа в Гостином дворе в Москве начнется курс лекций «Марина Цветаева и декаданс», организованный объединением «Манеж».

Курс приурочен к к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Лектор — заведующий отделом литературы Серебряного века Государственного литературного музея Михаил Шапошников.

Расписание:

  • 15 августа — «Марина Цветаева. Жизнь и судьба»
  • 18 августа — «Константин Бальмонт и Марина Цветаева»
  • 22 августа — «Цветаева и Волошин»
  • 25 августа — «Марина, Наталья, Анна, Татьяна. Цветаева и сестры Тургеневы»

Стоимость билета на лекцию — 300 рублей. Более подробную информацию можно получить на сайте «Манежа».









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