Giggs и «Пошлая Молли» выступят на Faces&Laces

Giggs и «Пошлая Молли» выступят на Faces&LacesGiggs© Mobo
Объявлены участники музыкальной программы выставки Faces&Laces, которая пройдет 12 и 13 августа в Парке Горького в Москве. Среди них харьковские панки «Пошлая Молли» и лондонский рэпер Giggs.
Группа «Пошлая Молли» будет играть вечером 12 августа на Фонтанной площади в центральной части парка, где расположится главная сцена.
Дневную программу там откроет White Punk из группировки Dead Dynasty, затем выступят основатели винилового магазина DIG, группа Sonic Death и продюсер Summer Of Haze.
В расписании 13 августа выступления Black Lenin, OL, LOW808, Lapti. SP4K, BMB SpaceKid, Хаски и дуэт Zuluwarrior, а завершит вечер Giggs.
Выставочный проект Faces&Laces посвящен актуальной уличной моде и спорту, субкультурам, кастом-культуре, визуальным коммуникациям и альтернативному современному искусству в России. Концепция выставки в этом году — «Субкультурный локализм / Support Your Local Scene!».
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