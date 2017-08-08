На «Стрелке» откроется школа книжной рецензии

© Институт «Стрелка»

До 18 августа принимаются заявки на учебу в школе книжной рецензии, которую запускают Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» вместе с сайтом «Горький».

Как сообщают организаторы, участие в школе будет полезно журналистам, редакторам, филологам, сотрудникам издательств, PR-менеджерам, а также тем, хочет писать о книгах, но не знает, как это делать. В расписании школы две недели лекций, дискуссий и индивидуальных занятий с пишущими рецензентами, критиками и редакторами.

Преподаватели курса:

Константин Мильчин , главный редактор издания «Горький»;

, главный редактор издания «Горький»; Борис Куприянов , издатель и публицист, один из соучредителей книжного магазина «Фаланстер» в Москве;

, издатель и публицист, один из соучредителей книжного магазина «Фаланстер» в Москве; Игорь Кириенков , редактор отдела «Мозг» журнала «Афиша Daily»;

, редактор отдела «Мозг» журнала «Афиша Daily»; Алексей Мунипов , журналист, бывший главный редактор «Афиши-Воздух», редакционный директор Arzamas, главный редактор журнала «Большой город»;

, журналист, бывший главный редактор «Афиши-Воздух», редакционный директор Arzamas, главный редактор журнала «Большой город»; Глеб Морев , шеф-редактор раздела «Литература» COLTA.RU;

, шеф-редактор раздела «Литература» COLTA.RU; Максим Трудолюбов , обозреватель газет «Ведомости» и International New York Times;

, обозреватель газет «Ведомости» и International New York Times; Павел Грозный , главный редактор Bookmate;

, главный редактор Bookmate; Анна Наринская , критик, публицист, куратор;

, критик, публицист, куратор; Галина Юзефович , литературный критик издания «Медуза»;

, литературный критик издания «Медуза»; Лев Данилкин, журналист, писатель, литературный критик.

Они расскажут, как использовать новые технологии для создания оригинального текста, объяснят, чем отличаются рецензии для профильных медиа, научат говорить о социально-политической литературе и писать для широкой аудитории.

По итогам школы каждый из участников напишет две рецензии, лучшие будут опубликованы в Strelka Magazine, «Афише Daily» и на сайте «Горький».

17 августа школа откроется бесплатной публичной дискуссией «Как вести разговор о книгах» с участием куратора и преподавателей курса.

С 20 по 29 августа состоятся восемь лекционных занятий, затем учащимся предстоит удаленная работа над текстами вместе с преподавателями. 5 сентября пройдет итоговое занятие с разбором работ и обсуждением результатов.

Узнать расписание и подать заявку можно на сайте Института «Стрелка».



