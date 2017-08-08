На «Стрелке» откроется школа книжной рецензии© Институт «Стрелка»
До 18 августа принимаются заявки на учебу в школе книжной рецензии, которую запускают Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» вместе с сайтом «Горький».
Как сообщают организаторы, участие в школе будет полезно журналистам, редакторам, филологам, сотрудникам издательств, PR-менеджерам, а также тем, хочет писать о книгах, но не знает, как это делать. В расписании школы две недели лекций, дискуссий и индивидуальных занятий с пишущими рецензентами, критиками и редакторами.
Преподаватели курса:
- Константин Мильчин, главный редактор издания «Горький»;
- Борис Куприянов, издатель и публицист, один из соучредителей книжного магазина «Фаланстер» в Москве;
- Игорь Кириенков, редактор отдела «Мозг» журнала «Афиша Daily»;
- Алексей Мунипов, журналист, бывший главный редактор «Афиши-Воздух», редакционный директор Arzamas, главный редактор журнала «Большой город»;
- Глеб Морев, шеф-редактор раздела «Литература» COLTA.RU;
- Максим Трудолюбов, обозреватель газет «Ведомости» и International New York Times;
- Павел Грозный, главный редактор Bookmate;
- Анна Наринская, критик, публицист, куратор;
- Галина Юзефович, литературный критик издания «Медуза»;
- Лев Данилкин, журналист, писатель, литературный критик.
Они расскажут, как использовать новые технологии для создания оригинального текста, объяснят, чем отличаются рецензии для профильных медиа, научат говорить о социально-политической литературе и писать для широкой аудитории.
По итогам школы каждый из участников напишет две рецензии, лучшие будут опубликованы в Strelka Magazine, «Афише Daily» и на сайте «Горький».
17 августа школа откроется бесплатной публичной дискуссией «Как вести разговор о книгах» с участием куратора и преподавателей курса.
С 20 по 29 августа состоятся восемь лекционных занятий, затем учащимся предстоит удаленная работа над текстами вместе с преподавателями. 5 сентября пройдет итоговое занятие с разбором работ и обсуждением результатов.
Узнать расписание и подать заявку можно на сайте Института «Стрелка».
новости
Вчера
15:41На «Стрелке» откроется школа книжной рецензии
14:40Тацуя Йошида выступит в Москве
12:37Кинофестивали и ТВ освободят от необходимости получать прокатные удостоверения
11:54Мосгорсуд приостановил депортацию Али Феруза
10:48Наталья Синдеева стала лауреатом M100 Media Award
7 августа 2017
18:09В московском метро может появиться станция «Гоголевская»
17:11В ГМИИ атрибутировали «Венеру и Адониса»
16:10Süddeutsche Zeitung: Кирилла Серебренникова не выпускают за границу
14:11Собянин: Дом Наркомфина отреставрируют за два годаВсе новости