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На «Стрелке» откроется школа книжной рецензии

News_detailed_picture© Институт «Стрелка»

До 18 августа принимаются заявки на учебу в школе книжной рецензии, которую запускают Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» вместе с сайтом «Горький».

Как сообщают организаторы, участие в школе будет полезно журналистам, редакторам, филологам, сотрудникам издательств, PR-менеджерам, а также тем, хочет писать о книгах, но не знает, как это делать. В расписании школы две недели лекций, дискуссий и индивидуальных занятий с пишущими рецензентами, критиками и редакторами.

Преподаватели курса:

  • Константин Мильчин, главный редактор издания «Горький»;
  • Борис Куприянов, издатель и публицист, один из соучредителей книжного магазина «Фаланстер» в Москве;
  • Игорь Кириенков, редактор отдела «Мозг» журнала «Афиша Daily»;
  • Алексей Мунипов, журналист, бывший главный редактор «Афиши-Воздух», редакционный директор Arzamas, главный редактор журнала «Большой город»;
  • Глеб Морев, шеф-редактор раздела «Литература» COLTA.RU;
  • Максим Трудолюбов, обозреватель газет «Ведомости» и International New York Times;
  • Павел Грозный, главный редактор Bookmate;
  • Анна Наринская, критик, публицист, куратор;
  • Галина Юзефович, литературный критик издания «Медуза»;
  • Лев Данилкин, журналист, писатель, литературный критик.

Они расскажут, как использовать новые технологии для создания оригинального текста, объяснят, чем отличаются рецензии для профильных медиа, научат говорить о социально-политической литературе и писать для широкой аудитории.

По итогам школы каждый из участников напишет две рецензии, лучшие будут опубликованы в Strelka Magazine, «Афише Daily» и на сайте «Горький».

17 августа школа откроется бесплатной публичной дискуссией «Как вести разговор о книгах» с участием куратора и преподавателей курса.

С 20 по 29 августа состоятся восемь лекционных занятий, затем учащимся предстоит удаленная работа над текстами вместе с преподавателями. 5 сентября пройдет итоговое занятие с разбором работ и обсуждением результатов.

Узнать расписание и подать заявку можно на сайте Института «Стрелка».

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