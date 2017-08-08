Тацуя Йошида выступит в Москве

29 августа в Культурном центре «Дом» в Москве состоится концерт проекта Sax Ruins японского барабанщика Тацуи Йошиды.

Это выступление станет для него первым за последние семь лет, сообщает сайт КЦ «Дом».

Тацуя Йошида «выработал свой уникальный, "самурайский" стиль игры на ударной установке, поражая своих поклонников мощью, изобретательностью, отточенностью и витиеватостью ритмических структур и парадоксальностью их последовательных сочетаний», — отмечают организаторы концерта.

Проект Ruins существует с середины 1980-х годов, с тех пор с Йошидой в нем последовательно играли четыре разных бас-гитариста, исполняя «яростную и эксцентричную музыку, лежавшую на территории между прогрессивным роком, цойлом, хардкором, джаз-кором, мат-роком и панком».

На московском концерте в дуэте Sax Ruins Йошида выступит с японской саксофонисткой Рёко Оно, с которой он «взаимодействует... на почти телепатическом уровне, превращая, по его собственным словам, звучание композиций Ruins в звучание «биг-бэнда, играющего прогрессив-джаз-кор».







