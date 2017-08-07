В московском метро может появиться станция «Гоголевская»© Московский метрополитен
На общественное голосование вынесено переименование станции «Арбатская» Филевской линии в «Гоголевскую».
Как сообщает M24.ru, голосование открыто на портале бесплатного Wi-Fi в метро.
Идею переименования предложил исследователь и популяризатор истории Москвы Павел Гнилорыбов. По его мнению, оно поможет избежать путаницы между двумя «Арбатскими».
Новое название станции связано с именем Гоголя, жившего на Арбате. Таким образом будет продолжена традиция называть именами русских писателей поэтов станции Московского метрополитена, где уже есть «Пушкинская», «Чеховская», «Тургеневская», «Маяковская», «Достоевская» и «Бунинская аллея».
Станция «Арбатская» Филевской линии была открыта в мае 1935 года в составе первой очереди строительства Московского метрополитена. Проектным названием станции была «Арбатская площадь», в 1992 году обсуждалась идея ее переименования в «Воздвиженку».
новости
18:09В московском метро может появиться станция «Гоголевская»
17:11В ГМИИ атрибутировали «Венеру и Адониса»
16:10Süddeutsche Zeitung: Кирилла Серебренникова не выпускают за границу
14:11Собянин: Дом Наркомфина отреставрируют за два года
12:30В Якутске задержаны участницы Pussy Riot
10:17Деятели культуры выступили в поддержку Алексея Малобродского
4 августа 2017
17:56«Радио Свобода» организует конкурс документального кино
15:43«Дождь» назначил и.о. главреда
14:28Минкомсвязь предлагает штрафовать распространителей иностранных СМИВсе новости