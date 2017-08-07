В московском метро может появиться станция «Гоголевская»

На общественное голосование вынесено переименование станции «Арбатская» Филевской линии в «Гоголевскую».

Как сообщает M24.ru, голосование открыто на портале бесплатного Wi-Fi в метро.

Идею переименования предложил исследователь и популяризатор истории Москвы Павел Гнилорыбов. По его мнению, оно поможет избежать путаницы между двумя «Арбатскими».

Новое название станции связано с именем Гоголя, жившего на Арбате. Таким образом будет продолжена традиция называть именами русских писателей поэтов станции Московского метрополитена, где уже есть «Пушкинская», «Чеховская», «Тургеневская», «Маяковская», «Достоевская» и «Бунинская аллея».

Станция «Арбатская» Филевской линии была открыта в мае 1935 года в составе первой очереди строительства Московского метрополитена. Проектным названием станции была «Арбатская площадь», в 1992 году обсуждалась идея ее переименования в «Воздвиженку».







