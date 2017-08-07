В ГМИИ атрибутировали «Венеру и Адониса»

Тициан. Венера и Адонис. 1542-46 © Wikimedia Commons

Главный научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), доктор искусствоведения Виктория Маркова установила, что картину «Венера и Адонис» написал Тициан.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Марину Лошак.

Сейчас картина демонстрируется в ГМИИ на выставке «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России», которая продлится до 20 августа. Ранее в России эта работа не экспонировалась.

«До сих пор оригиналом композиции "Венера и Адонис" считалось полотно, хранящееся в Музее Прадо в Мадриде. Виктория Маркова не только установила сенсационную атрибуцию неизвестной ранее версии этой картины. Она с самого начала предполагала, что именно вновь обнаруженное полотно представляет собой оригинал, к которому восходят все последующие повторения Тициана», — расссказала Лошак.

По словам Виктории Марковой, впервые она увидела «Венеру и Адониса» в 2005 году. «Ко мне обратился российский коллекционер, купивший эту картину на аукционе в Сен-Жермен-ан-Ле как работу неизвестного венецианского мастера. — вспоминает она. — Взглянув на нее, я сразу поняла, что это полотно Тициана». Позже в Венеции работа была отреставрирована, после чего ее атрибуцию поддержали несколько авторитетных исследователей.

«Таким образом картина обрела новую жизнь. Мы бы очень хотели, чтобы "Венера и Адонис" стала частью нашего музея. Пока мы можем только обещать, что после завершения выставки, картина останется еще на год в постоянной экспозиции ГМИИ им. А.С. Пушкина», — сообщила Лошак.



