«Радио Свобода» организует конкурс документального кино

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С 1 сентября на сайте «Радио Свобода» можно будет заполнить заявку на участие в конкурсе документального кино «Молодые и свободные» для кинематографистов не старше 30 лет. Победитель получит 100 тысяч рублей.

«Снимайте истории про современную молодежь на любые камеры, монтируйте и присылайте на конкурс!», — говорится в сообщении на сайте «Радио Свобода».

На конкурс можно присылать фильмы, снятые в России с 15 августа по 15 сентября 2017 года. Прием заявок закончится 5 октября, итоги конкурса будут объявлены 30 октября.

Автор лучшего фильма будет награжден денежным призом в размере 100 тысяч рублей. Фильм-победитель и фильмы из шорт-листа будут по согласованию с авторами будут представлены на сайте «Радио Свобода».

Жюри конкурса: руководитель проекта документального кино «Радио Свобода» «Признаки жизни» Валентин Барышников, продюсер проекта «Признаки жизни» Мария Гаврилова, журналист «Радио Свобода» и блогер Иван Мартыненко, режиссер Александр Расторгуев, поэт, критик, автор программы «Радио Свобода» «Свобода в клубах» Елена Фанайлова, специальный корреспондент «Радио Свобода», журналист и писатель Сергей Хазов-Кассиа и журналист из Екатеринбурга, стипендиат программы имени Вацлава Гавела Ксения Чурманова.



