ГЦСИ покажет выставку фотокниг

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8 августа в Москве в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО откроется выставка-исследование «Рецидив частного. Фотокнига: персональная история как отпечаток времени».

Проект «Рецидив частного» — исследование выпускников образовательного курса «Кураторство художественных проектов» Высшей школы художественных практик и музейных технологий РГГУ. В основе проекта собрание из 29 фотокниг, изданных малыми тиражами в 2010-х годах, сообщает сайт ГЦСИ.

На выставке будут представлены работы Анастасии Богомоловой, Екатерины Анохиной, Натальи Резник, Анны Дмитри, Влады Красильниковой, Елены Холкиной, Аллы Мировской, Яны Романовой, Икуру Куваджимы, Юлии Бориссовой, Елены Аносовой, Ольги Матвеевой, Татьяны Палыги, Ирины Поповой, Наталии Балуты, Ольги Титовой, Ирины Задорожной, Дмитрия Лукьянова, Петра Антонова.

Куратор образовательной программы «Кураторство художественных проектов» — преподаватель кафедры кино и современного искусства ФИИ РГГУ, главный специалист региональной дирекции ГЦСИ-РОСИЗО Лариса Гринберг.

В параллельной программе выставки авторские экскурсии, лекции и серия круглых столов с экспертами в области искусствоведения, психологии, фотографии и дизайна.

Выставка «Рецидив частного. Фотокнига: персональная история как отпечаток времени» продлится до 22 августа.







