Писатели выступили в поддержку узника МГБ ДНР Станислава Асеева

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Светлана Алексиевич, Григорий Чхартишвили, Людмила Улицкая и еще 54 члена ассоциации «Свободное слово» подписали заявление с требованием законности и гласности для писателя и журналиста Станислава Асеева, захваченного Министерством государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

COLTA.RU приводит заявление полностью:

Требуем гласности и законности в деле Станислава Асеева

Ассоциация «Свободное слово» выражает негодование по поводу продолжающегося незаконного задержания 27-летнего украинского журналиста и писателя Станислава Асеева на не контролируемых украинским правительством территориях Донбасса.

Станислав Асеев пропал в Донецке в начале июня 2017 года, и долгое время его местонахождение было неизвестно. В середине июля представители МГБ самопровозглашенной Донецкой Народной Республики письменно сообщили матери Станислава о задержании сына. А в конце июля во время видеоконференции минской гуманитарной подгруппы представители «ЛДНР» официально подтвердили содержание журналиста под стражей.

При этом состояние здоровья Асеева все это время внушает обоснованные опасения. У украинских правозащитников имеются сведения об избиениях Асеева. Друг Станислава и экс-депутат Рады Егор Фирсов написал на своей странице в Фейсбуке: «Он очень похудел. Вероятно, он подвергался пыткам и именно поэтому, о его аресте сообщили только спустя месяц. <...> У Стаса нет необходимых медикаментов, а представители МГБ отказываются ему их передать. Также, к Стасу по прежнему не имеют доступа представители международных организаций, которые могли бы получить точное представление о его состоянии здоровья».

Станислав Асеев (публиковавший свои материалы под псевдонимом Васин) является сотрудником Украинской службы радио «Свободная Европа/Радио Свобода», писателем и блогером. В своих текстах он выражает личный непредвзятый взгляд на происходящее в его родном Донецке. Расхождение его точки зрения с позицией официальных лиц ДНР не может быть основанием для его тайного ареста и удержания под стражей.

Ассоциация «Свободное слово» протестует против незаконного задержания журналиста. Мы считаем этот арест нарушением базовых прав и свобод человека. Мы опасаемся, что в заключении к журналисту были применены пытки и что это с неизбежностью привело к ухудшению состояния здоровья Станислава Асеева. Мы призываем силы, которые удерживают журналиста, немедленно допустить к нему международных наблюдателей и врачей и как можно скорее освободить журналиста из-под незаконного ареста.





Надежда Ажгихина

Светлана Алексиевич

Александр Архангельский

Нуне Барсегян

Леонид Бахнов

Михаил Берг

Татьяна Бонч-Осмоловская

Марина Бородицкая

Ольга Варшавер

Алина Витухновская

Марина Вишневецкая

Андрей Волос

Татьяна Вольтская

Алиса Ганиева

Александр Гельман

Кристина Горелик

Варвара Горностаева

Марк Гринберг

Наталья Громова

Юлий Гуголев

Наталия Демина

Виталий Диксон

Денис Драгунский

Ольга Дробот

Евгений Ермолин

Виктор Есипов

Георгий Ефремов

Наталья Иванова

Александр Иличевский

Геннадий Калашников

Ирина Кравцова

Геннадий Красухин

Григорий Кружков

Наталья Мавлевич

Павел Нерлер

Антон Нечаев

Максим Осипов

Сергей Пархоменко

Дмитрий Петров

Мария Рыбакова

Зоя Светова

Вячеслав Середа

Алексей Слаповский

Борис Соколов

Наталия Соколовская

Владимир Сотников

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева)

Ирина Стаф

Любовь Сумм

Людмила Улицкая

Мария Фаликман

Алексей Цветков

Наталья Чепик

Татьяна Чернышева

Григорий Чхартишвили

Алла Шевелкина

Михаил Шишкин

Татьяна Щербина



