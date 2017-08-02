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Ретроспектива Андрея Тарковского пройдет в Москве

News_detailed_pictureКадр из фильма «Иваново детство»© «Мосфильм»

С 22 по 29 августа в Новом пространстве Театра наций в Москве будет представлена ретроспектива Андрея Тарковского.

Ретроспектива входит в программу выставки «Прорыв в прошлое. Тарковский & Плавинский» посвящена 50-летию фильма «Андрей Рублев», 85-летию режиссера Андрея Тарковского, 80-летию художника Дмитрия Плавинского, которая проходит в Новом пространстве Театра наций до 31 августа.

Расписание:

  • 22 августа в 18:00 — «Иваново детство» (1962);
  • 23 августа в 18:00 — «Страсти по Андрею» (1969, режиссерская версия фильма «Андрей Рублев»);
  • 24 августа в 18:00 — «Солярис» (1972);
  • 25 августа в 18:00 — «Зеркало» (1979);
  • 26 августа в 18:00 — «Сталкер» (1979).

Даты показов фильмов «Ностальгия» (1983) и «Жертвоприношение» (1986) будут объявлены позднее.

Вход на кинопоказы бесплатный.

Организаторы — Музей AZ, Новое Пространство Театра Наций и Фонд «Два Андрея»

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