Ретроспектива Андрея Тарковского пройдет в Москве

Ретроспектива Андрея Тарковского пройдет в МосквеКадр из фильма «Иваново детство»© «Мосфильм»
С 22 по 29 августа в Новом пространстве Театра наций в Москве будет представлена ретроспектива Андрея Тарковского.
Ретроспектива входит в программу выставки «Прорыв в прошлое. Тарковский & Плавинский» посвящена 50-летию фильма «Андрей Рублев», 85-летию режиссера Андрея Тарковского, 80-летию художника Дмитрия Плавинского, которая проходит в Новом пространстве Театра наций до 31 августа.
Расписание:
- 22 августа в 18:00 — «Иваново детство» (1962);
- 23 августа в 18:00 — «Страсти по Андрею» (1969, режиссерская версия фильма «Андрей Рублев»);
- 24 августа в 18:00 — «Солярис» (1972);
- 25 августа в 18:00 — «Зеркало» (1979);
- 26 августа в 18:00 — «Сталкер» (1979).
Даты показов фильмов «Ностальгия» (1983) и «Жертвоприношение» (1986) будут объявлены позднее.
Вход на кинопоказы бесплатный.
Организаторы — Музей AZ, Новое Пространство Театра Наций и Фонд «Два Андрея»
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