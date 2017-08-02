Ретроспектива Андрея Тарковского пройдет в Москве

Кадр из фильма «Иваново детство» © «Мосфильм»

С 22 по 29 августа в Новом пространстве Театра наций в Москве будет представлена ретроспектива Андрея Тарковского.

Ретроспектива входит в программу выставки «Прорыв в прошлое. Тарковский & Плавинский» посвящена 50-летию фильма «Андрей Рублев», 85-летию режиссера Андрея Тарковского, 80-летию художника Дмитрия Плавинского, которая проходит в Новом пространстве Театра наций до 31 августа.

Расписание:

22 августа в 18:00 — «Иваново детство» (1962);

23 августа в 18:00 — «Страсти по Андрею» (1969, режиссерская версия фильма «Андрей Рублев»);

24 августа в 18:00 — «Солярис» (1972);

25 августа в 18:00 — «Зеркало» (1979);

26 августа в 18:00 — «Сталкер» (1979).

Даты показов фильмов «Ностальгия» (1983) и «Жертвоприношение» (1986) будут объявлены позднее.

Вход на кинопоказы бесплатный.

Организаторы — Музей AZ, Новое Пространство Театра Наций и Фонд «Два Андрея»



