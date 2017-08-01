В Казани состоится фестиваль аудиовизуального искусства

9 сентября организаторы польского фестиваля Unsound, Гёте-Институт и Центр современной культуры «Смена» проведут в Казани крупнейший странах Восточной Европы и Центральной Азии международный фестиваль аудиовизуального искусства Unsound Dislocation.

Фестиваль Unsound Dislocation Kazan пройдет на территории бывшего промышленного объекта неподалеку от центра Казани.

В течение двух дней на двух сценах выступят более 25 музыкантов, продюсеров и диджеев из России, Германии, Польши, США и Швейцарии, в том числе Laurel Halo (США-Германия), Aїsha Devi (Швейцария), Lotic (США-Германия), Chino (Польша), Don't Dj (Германия), PTU (Россия), Никита Забелин (Россия), Abelle (Россия), Interchain (Россия).

Их выступления будут дополнены мультимедийными программами и арт-объектами российских и иностранных художников. Основной темой визуальной части фестиваля станет творческое наследие пионеров отечественного медиаарта НИИ «Прометей».

Казань — один из пяти городов, принявших участие в программе Unsound Dislocation в 2017 году. Международный проект, направленный на расширение культурных связей между городами Восточной Европы и Центральной Азии, проходит в этом году также в Киеве, Минске, Алма-Ате и Мурманске.

Фестиваль проводится при поддержке мэрии Казани



