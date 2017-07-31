МАММ запускает спецпроект к столетию революции 1917 года

© Мультимедиа Арт Музей, Москва

Сегодня, 31 июля, ровно за 100 дней до годовщины Октябрьской революции, Мультимедия Арт Музей, Москва (МАММ) и russiainphoto.ru – «История России в фотографиях» запускают специальный проект «100 фактов о 1917».

К юбилею событий 1917 года команда «Истории России в фотографиях» подготовила сто коротких видеороликов, каждый из которых посвящен одному факту столетней давности.

Среди них арест императора Николая II, сбор средств на революционное движение, обстрел гостиницы Метрополь, оборона Кремля юнкерами, братание солдат на фронте, мародерство в Зимнем дворце.

«В каждом ролике мы пристально рассматриваем одну фотографию из коллекции Мультимедиа Арт Музея, пытаемся вглядеться в лица главных героев тех событий, таким образом, мы дополняем наше общее знание о годе, определевшем историю всех последующих десятилетий. — сообщают авторы проекта. — Несмотря на то, что 1917 год — один из самых изученных периодов в истории России, в нем до сих пор масса неизвестного, невскрытого, того, что по-прежнему интригует нас сегодня, сколько бы ни появлялось новой информации — остается неизменное ощущение ее недостатка».

Проект «100 фактов о 1917» реализуется совместно со стратегическим партнером МАММ, компанией «Яндекс»



