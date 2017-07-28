Российские музыканты получили награды ECHO Klassik© ECHO Klassik
Сопрано Аида Гарифуллина, пианист Даниил Трифонов, дирижер Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna стали лауреатами международной музыкальной премии ECHO Klassik 2017.
Аида Гарифуллина награждена за альбом оперных арий, записанных с Симфоническим оркестром Венского радио под управлением Корнелиуса Майстера, Даниил Трифонов — за записи этюдов Листа, MusicAeterna и Теодор Курентзис — за видеозапись оперы Перселла «Королева индейцев».
Для пермских музыкантов эта награда стала третьей: в 2016 году они получили ECHO Klassik за запись «Весны священной» Стравинского, в 2014 году — за запись «Свадьбы Фигаро» Моцарта.
Лауреаты ECHO Klassik 2017 в основных категориях:
- Певица года — Джойс Дидонато (США);
- Певец года — Маттиас Герне (Германия);
- Дирижер года — Кент Нагано (США);
- Инструменталист (виолончель) — Йоханнес Мозер (Германия-Канада);
- Инструменталист (скрипка) — Кристиан Тецлафф (Германия);
- Инструменталист (фортепиано) — Маурицио Поллини (Италия);
- Лучший новый музыкант (фортепиано) — Люка Дебарг (Франция);
- Ансамбль/оркестр — Бостонский симфонический оркестр (США), Камерный хор RIAS (Германия) и ансамбль Wiener Klaviertrio (Австрия).
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