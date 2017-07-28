Российские музыканты получили награды ECHO Klassik

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Сопрано Аида Гарифуллина, пианист Даниил Трифонов, дирижер Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna стали лауреатами международной музыкальной премии ECHO Klassik 2017.

Аида Гарифуллина награждена за альбом оперных арий, записанных с Симфоническим оркестром Венского радио под управлением Корнелиуса Майстера, Даниил Трифонов — за записи этюдов Листа, MusicAeterna и Теодор Курентзис — за видеозапись оперы Перселла «Королева индейцев».

Для пермских музыкантов эта награда стала третьей: в 2016 году они получили ECHO Klassik за запись «Весны священной» Стравинского, в 2014 году — за запись «Свадьбы Фигаро» Моцарта.

Лауреаты ECHO Klassik 2017 в основных категориях: