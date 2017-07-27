Музей Сидура покажет инсталляцию Владислава Ефимова

© Владислав Ефимов / Объединение «Манеж»

С 5 августа по 24 сентября в Музее Вадима Сидура в Москве пройдет выставка художника Владислава Ефимова, на которой будет представлена его фотоинсталляция «И половинки достаточно».

По словам автора, она задумана как часть большого четырехтактного проекта, который объединяет «сквозная идея — исследование языка фотографии, который, в силу своей ограниченности позволяет нам рассматривать разнообразные человеческие проблемы — проблему горизонта, фокуса внимания, важности индивидуального восприятия, реальности, как голографического представления и поиска художественных идей».

Первые три части проекта были реализованы в 2015–2017 годах на нескольких музейных и выставочных площадках в России, Великобритании и Германии. Завершающая часть, посвященная противоречиям художественной репрезентации фотографического образа, будет представлена в Музее Вадима Сидура.

Этот контекст был выбран для проекта Владислава Ефимова не случайно, отмечают организаторы выставки: «С одной стороны, визуальным материалом для его инсталляции предстали виды Перово и Новогиреево, эклектично сочетающие фрагменты типовой застройки разных периодов, модернистские силуэты бывших заводоуправлений и НИИ и следы рутинной жизни спального района. С другой — завершая большой цикл своих художественных исследований в музее Сидура, автор стремится к диалогу с традицией формальных поисков в отечественном послевоенном искусстве, ярким представителем которой являлся советский скульптор-нонконформист Вадим Сидур».

Владислав Ефимов – российский фотограф, художник, лауреат премии «Инновация» (2009 ). участник многих международных проектов: «Московский Прорыв», Bargehouse, Лондон, (2006); «A second side», Международная биеннале современного искусства IBCA, Пражская Национальная Галерея, Прага (2005); «За красным горизонтом», Варшава-Москва, Уяздовский замок, Варшава, ГЦСИ, Москва (2004–2005); «Семь грехов», Moderna Galerija Ljubljana, Любляна, Словения (2004); «Faster than History», Музей современного искусства Kiasma, Хельсинки и других. С 1996 года работает совместно с художником Аристархом Чернышевым.



