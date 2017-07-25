В России всё меньше атеистов

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По данным июньского опроса «Левада-центра», с 2014 года число абсолютно нерелигиозных людей в России сократилось вдвое – с 26% до 13%.

При этом очень религиозными себя считают 9% (в 2014 году — 4%), в какой-то мере религиозными — 44% (31%).

«Однако этот прирост числа верующих не сопровождается глубокой верой или чувством значимости религии для внутренней жизни большинства россиян. — сообщает сайт «Левада-центра». — Косвенно о слабости регулирующих жизнь православного человека норм свидетельствует усиливающееся нежелание придерживаться ограничений, предписываемых церковью во время постов: готовность ограничить себя в развлечениях, потреблении спиртного, в сексуальных отношениях, в деловых отношениях и т.п. за несколько последних лет снизилось в 1,5–2 раза».

Участники опроса в целом относятся с уважением и доброжелательностью к представителям конфессий, распространенных в России, — православным (92%), католикам (74%), протестантам (61%), к мусульманам (59%), иудеям (55%) и последователям восточных религий (57%). Наибольшие неприязнь и опасения у респондентов вызывают мусульмане (13%) и иудеи (11%).

На вопрос «Должна ли Церковь оказывать влияние на принятие государственных решений?» 28% респондентов дали положительный ответ, 58% — отрицательный. Избыточное влияние Церкви на государственную политику отметили 23% респондентов, 39% считают, что влияния Церкви «ровно столько, сколько должно быть» (в февраля 2016 года такой ответ был получен в 66% случаев).

О недавнем запрете деятельности на территории РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы» в разной мере осведомлены 47% опрошенных, но 79% поддерживают этот запрет.



