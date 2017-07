Портал «Такие дела» запустил спецпроект о глобальном потеплении

© Влад Сохин для ТД

Сегодня, 24 июля, на портале «Такие дела» открылся новый специальный проект «Коса и Камень», посвященный глобальному изменению климата на Дальнем Востоке.

«Для Дальнего Востока изменение климата уже стало реальной проблемой — дома смывает, дороги затопляет, океан забирает себе все больше земли», — говорится в сообщении на странице проекта.

«Коса и Камень» — часть масштабного проекта «Теплые воды» фотографа Влада Сохина, над которым он работал четыре года. «Теплые воды» рассказывают о глобальном изменении климата в Тихоокеанском регионе.

Влад Сохин начал с изучения карликовых государств в Тихом океане, которые постепенно скрываются под водой. После Маршалловых и Соломоновых островов он много путешествовал по Океании и Микронезии, Аляске и Камчатке. Из каждой поездки Влад привозил фотоисторию о том, как изменение климата влияет на жизнь людей. Он показывает деревни, которые стали необитаемыми из-за повышения уровня моря, кладбища, смытые водой, бетонные дома, буквально снесенные океаном, людей, которых глобальное потепление сделало бездомными, морских котиков, вымирающих из-за того, что им становится нечего есть.

Влад Сохин — документальный фотограф, видеограф, мультимедиа-продюсер. По всему миру он снимает проекты о зонах природных бедствий, поднимает проблемы, связанные с окружающей средой, правами человека, здравоохранением. Его работы выставляются по всему миру, в частности, на фестивалях Visa Pour L’Image и Head On, он публикуется в International Herald Tribune, Newsweek Japan, BBC World Service, The Guardian, National Geographic и других известных изданиях. Также Влад Сохин создал короткометражные мультимедийные проекты, фандрайзинговые и рекламные видеоролики кампаний для UNICEF, UNAIDS, UN Women, OHCHR, The Fred Hollows Foundation, Amnesty International и ChildFund.

Автор текста — Ангелина Давыдова, экологический журналист, пишет для COLTA.RU, «Коммерсанта», Reuters, The Conversation, Open Democracy, Science Magazine, Klimaretter.info. Редактор журнала «Экология и право», руководит Русско-немецким бюро экологической информации, преподает экологическую журналистику в СПбГУ и на международных тренингах. Наблюдатель на переговорах ООН в области изменения климата с 2008 года.

С 15 августа по 15 сентября в московском парке «Фили» пройдет выставка рабоот Влада Сохина в рамках спецпроекта «Теплые воды». 30 августа фотограф выступит на открытой сцене парка с рассказом о проекте.