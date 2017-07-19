Госдума одобрила новые правила выборов президента РАН© tommy_kaira / LiveJournal
Сегодня, 20 июля, Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о новых правилах избрания и утверждения президента Российской академии наук (РАН).
Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно закону, президента РАН избирает общее собрание членов академии простым большинством голосов, т.е. 50% + 1 голос (сейчас для избрания президента требуется не менее 2/3 голосов).
Эти правила распространяются на выборы президиума РАН, вице-президентов РАН, главного ученого секретаря президиума и академиков-секретарей отделений РАН.
Законом определена следующая процедура выборов:
- кандидатов выдвигаются на должность президента РАН из числа академиков;
- кандидатуры представляются на согласование в правительство РФ;
- из этих кандидатов на общем собрании РАН простым большинством голосов избирается президент РАН;
- президента РАН утверждает в должности президент РФ.
Если правительство РФ согласовало менее двух кандидатов на должность президента РАН или ни один из кандидатов не набрал при голосовании на общем собрании РАН более 50% голосов или все кандидаты взяли самоотвод, либо президент РФ не утвердил в должности избранного президента РАН, то выборы признаются несостоявшимися и назначаются повторные. До проведения новых выборов президент РФ назначает и.о. президента РАН по предложению правительства РФ из числа академиков.
Также президент РФ назначает и.о. главы РАН в случае, если действующий президент РАН досрочно сложил свои полномочия.
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