Госдума одобрила новые правила выборов президента РАН

Сегодня, 20 июля, Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о новых правилах избрания и утверждения президента Российской академии наук (РАН).

Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно закону, президента РАН избирает общее собрание членов академии простым большинством голосов, т.е. 50% + 1 голос (сейчас для избрания президента требуется не менее 2/3 голосов).

Эти правила распространяются на выборы президиума РАН, вице-президентов РАН, главного ученого секретаря президиума и академиков-секретарей отделений РАН.

Законом определена следующая процедура выборов:

кандидатов выдвигаются на должность президента РАН из числа академиков;

кандидатуры представляются на согласование в правительство РФ;

из этих кандидатов на общем собрании РАН простым большинством голосов избирается президент РАН;

президента РАН утверждает в должности президент РФ.

Если правительство РФ согласовало менее двух кандидатов на должность президента РАН или ни один из кандидатов не набрал при голосовании на общем собрании РАН более 50% голосов или все кандидаты взяли самоотвод, либо президент РФ не утвердил в должности избранного президента РАН, то выборы признаются несостоявшимися и назначаются повторные. До проведения новых выборов президент РФ назначает и.о. президента РАН по предложению правительства РФ из числа академиков.

Также президент РФ назначает и.о. главы РАН в случае, если действующий президент РАН досрочно сложил свои полномочия.



